Liceras acoge XXX encuentro de Casas Regionales

Sábado, 06 Agosto 2022 20:28

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano ha rubricado el convenio de colaboración con la Federación de Casas Regionales de Soria para la celebración de la trigésima edición del Encuentro de Casas de Soria y la difusión de campañas de promoción de Soria llevada a cabo en cada una de las sedes sorianas.

Por parte de la Federación ha firmado el presidente de las Casas Regionales de Soria, Javier Muñoz.

El fondo económico que destina la Diputación de Soria a este fin es de 10.000 euros.

La firma se ha suscrito en el marco de la jornada de convivencia desarrollada este año en Liceras con la presencia de alrededor de 400 personas.

Después de dos años de paréntesis, “volvemos a escribir un nuevo capítulo de las Casas Regionales de Soria”, ha explicado Serrano, presidente de la Diputación, quien también ha detallado en su discurso que “tenemos la sensación de que nuestras vidas se han detenido mientras el mundo estos dos años avanzaba con rapidez. Por ello, solo puedo agradecer la presencia de todas las personas que hoy nos reunimos en el XXX encuentro de Casas Regionales”.

Este año, además de contar con la presencia de presidentes y representantes sorianos de nueve de las once Casas Regionales, exceptuando Buenos Aires, y Burgos el homenaje se ha centrado en cada una de las personas que después de dos años no han podido asistir a la jornada de convivencia, “es un reconocimiento a todas las personas que ya no nos acompañan. Especialmente el vicepresidente Fernando García Terrel”, ha señalado Serrano.

Las Casas y Centros de Soria, son Casa de Soria en Alcalá de Henares, Casa de Soria en Barcelona, Centro Soriano Numancia en Bilbao, Centro Soriano en Burgos, Casa de Soria en Cantabria, Casa de Soria en Madrid, Casa de Soria en Sevilla, Casa de Soria en Valencia, Casa de Soria en Valladolid, Centro Soriano de Zaragoza, Centro Soriano Numancia en Buenos Aires-Argentina y La Federación de Casas Regionales de Soria.

Durante el transcurso del encuentro se ha anunciado la apertura el próximo 15 de septiembre de la Casa de Soria en Valladolid, después de dos años sin movimiento.

La jornada de convivencia ha contado con un amplio programa de actividades, donde la comida de Hermandad entre la Dehesa y el polideportivo de Liceras, ha centrado el encuentro.

Entre los asistentes, además de la representación de las Casas de Soria, también ha asistido el alcalde de la localidad, Timoteo Arranz.

La Federación de Casas Regionales de Soria se constituyó en el año 1992, a petición de las casas de Soria de Madrid y Barcelona, desarrollándose el primer encuentro en Navaleno y siendo presidente de la Diputación de Soria, Javier Gómez.

La Casa de Soria más antigua es la de Madrid que abrió sus puertas en el año 1903, seguida de Buenos Aires en 1.905.

El actual presidente de las Casas de Soria, Javier Muñoz, fue el primer coordinador de la federación.

La Diputación Provincial de Soria siempre ha mostrado una sensibilidad y apoyo especial para todas y cada una de las Casas de Soria repartidas por la geografía nacional e internacional, así como con la Federación de la que todas las Casas forman parte.

Un apoyo entendido en el hecho de que para trabajar y asegurar el futuro de esta provincia es necesaria la participación y la implicación de todos los sorianos, tanto los que siguen viviendo en su tierra como los que lo hacen fuera de ella.

El principal deseo de la Diputación Provincial de Soria no es solo mantener vivos los lazos que unen a la Diputación Provincial de Soria con la Federación de Casas Regionales, sino marcar también las fórmulas de trabajar en equipo mirando todos hacia el mismo camino en defensa de la provincia de Soria, de sus intereses, su bienestar y su futuro.