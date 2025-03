Latorre centra todos esfuerzos del Gobierno en reabrir el puente medieval de San Esteban de Gormaz

Miércoles, 26 Marzo 2025 13:21

Los vecinos de San Esteban de Gormaz tendrán que esperar semanas para volver a utilizar el puente medieval. La Subdelegación del Gobierno en Soria centra sus esfuerzos en su reparación, aunque no ha concretado sí lo podrán utilizar camiones y vehículos pesados.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha sido cuestionado este miércoles por los periodistas en la rueda de prensa convocada para presentar el 80 aniversario de la que hoy es sede de la Subdelegación y que fue construida y abierta al público en 1945, en época de Franco.

Latorre ha defendido la gestión realizada por el Gobierno para atender las demandas del puente medieval de San Esteban de Gormaz, tras los desprendimientos de cuatro metros de voladizo de una de sus aceras, que ha obligado a su cierre y con ello el de la carretera nacional 110, lo que ha motivado a desvíos de muchos kilómetros y tiempo.

El subdelegado del Gobierno ha reiterado que la prioridad para solucionar este problema es restablecer el tráfico en el puente medieval, una situación que podría llegar en mayo o junio, aunque no ha concretado si podrán volver a utilzarlo los vehículos pesados, a expensas de más datos técnicos.

A preguntas de los periodistas, Latorre no se ha comprometido a adoptar la decisión reclamada por el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, partidos políticos y ciudadanos de la comarca para habilitar un puente provisional.

Y tampoco ha puesto fechas para arbitrar la solución definitiva, con la construcción de un puente del siglo XXI, que evite el tráfico de vehículos pesados por el puente medieval y pongan de nuevo en riesgo su estructura y conservación.

Latorre ha defendido que el Gobierno ha iniciado las obras en un tiempo récord, en quince días, y ha reiterado que siempre se ha tenido informado al Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz y a su vecindario.

En este sentido ha avanzado que está prevista mañana jueves una reunión de coordinación y de seguimiento.

Latorre ha reconocido que "el ejército puede instalar el puente provisional en una semana" pero ha advertido que las "obras complementarias" que harían posible su uso "llevarían bastante más semanas, debido a sus complicaciones y al no poder haber accedido los técnicos a la zona, ante la crecida del Duero.

Latorre no ha descartado construir un puente alternativo o una variante que evite el tráfico por San Esteban de Gormaz, aunque no ha puesto plazos y ha llegado a comentar que “un puente nuevo no se inicia con un chasquido de dedos”, en alusión a la tramitación administrativa que conlleva, presupuestos del Gobierno incluido.