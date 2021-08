Informes jurídicos sobre posibles funciones de Cobo

Lunes, 23 Agosto 2021 13:30

Los informes jurídicos de la Diputación de Soria aclararán a la vuelta de una semana el posible encaje del diputado no adscrito Miguel Cobo en el organigrama de funciones del equipo de gobierno.

Serrano, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de la Diputación, ha señalado que seguirán hablando en los próximos días sobre la posible aportación del diputado no adscrito Miguel Cobo, que ha reclamado publicamente más funciones en la corporación provincial, tras su dimisión como alcalde de El Burgo de Osma.

El presidente de la Diputación ha apuntado que seguirán trabajando "siempre dentro de los márgenes legales que tenemos".

Serrano ha insistido en que el posible encaje de Cobo en el organigrama del equipo de Gobierno pasa por lo que la ley permita y los informes jurídicos solicitados digan, unos informes que posiblemente estarán a la vuelta de una semana.

"Me espero a que los informes de la casa me digan si sí o si no", ha contestado sobre la posible inclusión de Cobo en la junta de gobierno.

Serrano ha insistido en que, más que afecto, es un asunto de cumplir la normativa.

"Con Miguel Cobo soy muy amigo en lo personal, pero estamos hablando de la legalidad; tenemos que ver cómo se resuelve jurídicamente la situación", ha apuntado.