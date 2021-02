El PSOE urge solución a la falta de radiólogos

La procuradora socialista Judith Villar ha expresado en las Cortes de Castilla y León la preocupación de los colectivos sanitarios y de la sociedad soriana por la ausencia de radiólogos en el Hospital Santa Bárbara y lo que ello implica con una merma evidente en la calidad del sistema.

El PSOE lleva días demandando soluciones urgentes para cubrir las vacantes y, en esta ocasión, la procuradora ha querido volver a trasladar la preocupación a la consejera Verónica Casado.

La representante autonómica ha admitido en su contestación la situación corroborando la denuncia del PSOE, pero, sin embargo, no ha anunciado ninguna medida inmediata que corrija este nuevo problema que afecta a la calidad sanitaria en la provincia.

La propia consejera ha reconocido que el anillo radiológico podría aliviar el problema, aunque, en su propia intervención, señala que la contratación de personal debe ser la prioridad.

Villar ha querido en su intervención “no sólo denunciar sino sobre todo instar a soluciones urgentes porque la realidad es que hay días que por las vacantes, no hay radiólogo que interprete las ecografías”.

“Urge solucionar este problema y le pedimos en la comparecencia a la consejera que nos diera un cómo y un cuándo a una situación realmente grave ya que de las 11 plazas de radiólogos que tenemos, sólo hay cinco y uno de ellos se encuentra de baja. De los cuatro restantes, tres hacen guardias. Esto significa que se está funcionando con un tercio de los recursos humanos que deberían estar. Es imposible que nos digan que se mantiene la calidad asistencial y es una realidad que esta situación también afecta al resto de los servicios”, ha resumido Villar.

La procuradora también ha recordado que hay pruebas que se externalizan para informarlas pero “esto no puede ser una solución definitiva y esto se complica todavía más cuando no hay radiólogo de guardia y las ecografías no se interpretan”.

“No nos valen respuestas tibias y poco resolutivas. Exigimos un sistema de calidad”, ha concluido.