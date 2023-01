El PSOE cifra en 6,7 millones la inversión del Plan Soria

Martes, 10 Enero 2023 12:43

El procurador socialista Ángel Hernández ha censurado la falta de ejecución de la inversión contemplada en el Plan Soria. En tres ejercicios cerrados, ha apuntado, apenas 6,7 millones.

Hernández ha dado cuenta esta mañana de una respuesta parlamentaria con los datos de ejecución del Plan Soria correspondiente a los ejercicios cerrados de 2019, 2020 y 2021.

Las cifras evidencian que la provincia no cuenta con medidas específicas, apenas son testimoniales, y además que las estadísticas que se ofrecen públicamente son manipuladas y forzadas enmascarando gastos corrientes o gastos extraordinarios que se llevan a cabo en todas las provincia.

“Hemos analizado los datos y, siendo muy generosos, de los 95,6 millones de euros que asignan al Plan Soria, estudiando partida a partida, sólo 6,7 podrían realmente entenderse como plan específico. Estamos diciendo que no llega ni al 7 por ciento. Esto significa que de cada 100 euros que el PP dice que invierte en Soria de forma extraordinaria, la realidad es que no llega ni a 7”, ha explicado el procurador socialista.

En el año 2019 se imputan al Plan Soria un total de 27,3 millones de euros cuando la realidad es que apenas son 3,2. El margen de 24,1 millones se va a partidas de regadíos, infraestructuras agrarias, ayudas forestales, tratamiento selvícolas, ayudas de eficiencia energética, arreglo y mantenimiento de carreteas…

“Es una auténtica vergüenza que nos digan que estas cuantías son extraordinarias para Soria”, ha indicado el socialista, quien considera que la cuadratura del círculo llega en el año 2020.

“De los 37 millones totales solo son plan Soria 1,9. El giro de guión resulta increíble cuando vemos que lo que hacen es meter en este documento los gastos de la pandemia. Con lo que hemos sufrido, de forma especial los sorianos y sorianas por la fragilidad de nuestro sistema, nos imputan al Plan Soria los triajes, refuerzos de camas UCI, circuitos, salas… Nos están tomando el pelo”, ha resumido el socialista quien eleva a 5,4 millones las partidas vinculadas a la respuesta al covid que se usado para engorar el documento.

“Hubiera sido honesto que ese año nos hubieran explicado que se limitaron las inversiones por las pandemia, pero no usar el necesario refuerzo de medios para luchar contra el covid para tapar la ausencia de cuantías en el Plan Soria. El PP debe contestar que ¿si en el 2020 no hubiera habido Plan Soria, no hubiéramos reforzado la UCI?”, ha indicado. El análisis de las partidas de 2021 deparan idénticos porcentajes con un total imputado de 31,2 pero apenas 1,5 reales.

“En resumen, llevamos años escuchando a la Junta hablar de planes especiales pero la realidad es que no se toman medidas reales para apoyar a la provincia”, ha concluido.