El PP critica el "no" del PSOE a sus enmiendas

Domingo, 29 Noviembre 2020 13:47

El Partido Popular de Soria ha lamentado este domingo que ni una de las 29 enmiendas que ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 hayan sido aceptadas por el PSOE.

Además ha recorado en un comunicado que presentó enmiendas a unos presupuestos, que prevén una inversión de 101 Millones, una cifra inferior al último presupuesto consolidado que presento el Partido Popular, que consiguió 120 millones de euros, y también una cifra inferior al único borrador de presupuestos que hasta ahora había realizado el Gobierno de Pedro Sánchez, que proyecto 137 millones de euros.

“El partido socialista de Soria se conforma con un presupuesto con 19 millones menos que el que dejo Rajoy, y con 36 millones menos que el que ellos mismos planificaron hace dos años, Pone de manifiesto hay 36 millones de euros de menos compromiso con la provincia del PSOE de Soria”, ha censurado el diputado nacional Tomás Cabezón.

Además, el PP ha recordado que son unos presupuestos históricos, los más altos de la historia, con más inversión que nunca, con más de 32.000 millones de euros que llegan de Europa para inversiones y eso no se ve reflejado en los presupuestos consignados a la provincia, que reduce a 101 millones las inversiones previstas.

Tras el veto socialista a las enmiendas, el Partido Popular ha estimado que estas cuentas "desoyen a las comunidades autónomas y las entidades locales al vetar el fondo de recuperación. La ausencia de Vox en las votaciones supuso que no prosperaran ninguna de las enmiendas, mientras que, en el caso de Soria, todas han sido rechazadas por el Gobierno de Sánchez, con lo que suponían de incremento del esfuerzo inversor para esta tierra".

El diputado popular, Tomás Cabezón, ha lamentado la actitud del PSOE de Soria, que no sólo no ha presentado ninguna enmienda a los presupuestos para la provincia de Soria, demostrando una vez conformismo, sino que ha rechazado las 29 enmiendas presentadas por el Partido Popular que incluían reivindicaciones históricas, compromisos de los socialistas sorianos y necesidades demandadas una y otra vez por los agentes sociales y económicos de la provincia.

Las enmiendas también evidencian comportamientos cuanto menos poco responsables y poco coherentes, el parlamentario Tomás Cabezón ha señalado que, al presupuesto de 2018, el PSOE de Soria presentó enmiendas por valor de 200 millones, diciendo que eran unos presupuestos insuficientes, y a estos presupuestos malos para la provincia, dan la callada por respuesta.

Las enmiendas presentadas en el Congreso por el diputado del PP por Soria, Tomás Cabezón, buscaban corregir las cuentas y recuperar proyectos en las diferentes Ministerios. Las 29 enmiendas suponían mejorar las cuentas en 53M€, y que reconocían los problemas planteados por los vecinos de Soria y los compromisos del PSOE y el Gobierno con Soria. En definitiva, los Populares hemos solicitado partidas para todos los proyectos que han quedado pendientes en los últimos años y que en este ejercicio no cuentan con partidas o son muy baja

Lamentan que el PSOE de Soria, hayan dicho no a las 4 enmiendas presentadas para aumentar en 26 millones de euros las partidas presupuestarias para comenzar las obras de la A15 en 2021, y además denuncian que se hayan perdido las cantidades consignadas en los presupuestos del Partido Popular, que consignaba 10 millones para 2018, 10 millones para 2019 y 10 millones para 2020, por lo que se han perdido 30 millones de euros que ya podrían haber ejecutado.

En definitiva, han votado no a mejorar los proyectos que durante mucho tiempo se han comprometido, y que cuando tienen que demostrar el verdadero compromiso con dichos proyectos les dan la espalda.

Los socialistas, en las enmiendas presentadas al Ministerio de Fomento , han votado no a impulsar la A15, han votado no a agilizar el tramo de la A11 Langa de Duero-Aranda de Duero, han votado no a la construcción de la pasarela con el barrio de Las Casas, han votado no a las variantes de Navaleno y San Leonardo, han votado no a realizar el estudio de viabilidad entre Soria y Castejón en un año, han votado no a mejorar las partidas de integración de infraestructuras urbanas en Soria capital, han votado no a mejorar las travesías de la ciudad. En cuanto al SEPES, han votado NO a solicitar dos millones para la captación de empresas y el programa tecnológico para Valcorba, tal como había comprometido el alcalde de Soria.

Han votado NO a las enmiendas presentadas al Ministerio de Cultura y Deporte , rechazando partidas presupuestarias para la intervención en las murallas de Rello, actuaciones en castillo de Magaña, proyectos comprometidos por el subdelegado en sus diferentes visitas a los municipios, así como rechazando dotación presupuestaria para el centro cultural para la difusión de las formas de vida celtíbera y romana del yacimiento de Numancia.

En el Ministerio de Ciencia e Innovación han votado NO a la enmienda para el Centro de Estudios de Derecho Ambiental y han votado NO a mejorar las infraestructuras y medios del Centro de los Alimentos y CEDER de Lubia.

En el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico , han votado NO a incluir una partida de un millón de euros en el Plan Soria, para que el Gobierno se involucre en el proyecto de Aguas bravas de San Esteban, en la ampliación del Planetario de Borobia y en el proyecto de conceptualización y dinamización del Turismo de Montaña en la Zona de Urbión.

También han votado NO al millón de euros para proyectos de digitalización en los municipios de la provincia de Soria de menos de 5.000 habitantes.

Han votado NO a retomar la financiación para la presa del Río Mayor, que servirá para garantizar el suministro de agua a varios municipios de Tierras Altas.

Han votado NO a realizar intervenciones para conservar y consolidar el puente de Vinuesa, tal como se había comprometido a realizar la presidenta de la Confederación del Duero, Cristina Danés, en su visita a Vinuesa en Mayo de 2019.

Han votado NO a realizar intervenciones en los inmuebles del pantano de la Cuerda del Pozo, para destinarlas a escuelas deportivas y empresas turísticas.

Han votado NO a garantizar financiación para la construcción de las nuevas instalaciones de la BRIF de Lubia.

En el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones , han votado NO a que se abriera partida presupuestaria suficiente, para iniciar la construcción del Centro de Datos de la Seguridad Social.

También han votado NO a las partidas dedicadas a la modernización de los regadíos de la provincia, tanto en el Campillo de Buitrago, como en el Canal de Eza. Además, han votado NO, a la mejora de los caminos rurales provinciales.

Por último, también han votado NO, a las mejoras del acuartelamiento de la comandancia de la Guardia Civil de Soria, para mejorar las instalaciones y la casa cuartel.

Tomás Cabezón, ha indicado que no entiende la actitud del Partido Socialista y sus representantes rechazando todas y cada una de las enmiendas para su provincia, y anuncia que volverán a presentar enmiendas en el Senado, instando a los socialistas sorianos a que reflexionen, e intenten mejorar las inversiones para Soria. Estos presupuestos no cumplen las expectativas de la provincia, lo han dicho todas las organizaciones sociales y empresariales, y hay margen para mejorarlos, pedimos que reflexionen, y dejen a un lado la sumisión y el conformismo que hasta ahora están demostrando.