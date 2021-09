Diputación subvenciona adquisición de vivienda a jóvenes

Viernes, 10 Septiembre 2021 14:05

Con el objetivo de arraigar la población joven en los pueblos de la provincia la Comisión de Desarrollo de la Diputación ha aprobado hoy una línea de subvenciones destinada a ayudar a los menores de 36 años para que aborden la compra de su primera vivienda.

El vicepresidente primero y presidente de la Comisión de Desarrollo, Saturnino de Gregorio, ha destacado que la convocatoria trata de adaptarse a la realidad provincial, centrada fundamentalmente en la adquisición de vivienda, por lo que no contempla limitaciones en cuanto a los ingresos de los solicitantes ni en cuanto al coste de la adquisición, con el propósito de no poner trabas innecesarias a la llegada de jóvenes al mundo rural.

De Gregorio ha mostrado su confianza en que la convocatoria tenga repercusión y se agote toda la partida presupuestada, ya que eso supondrá que estamos contribuyendo a hacer atractivo el mundo rural para los jóvenes que apuestan por vivir en los pueblos de la provincia.

Concretamente esta línea de subvenciones, dotada con 120.000 euros, va destinada a aquellos jóvenes de la provincia que decidan comprar o edificar su vivienda, ayudando con una subvención de 5.000 euros tanto para la compra de terreno, como de vivienda, como de proyecto, en caso de que sea suyo el solar.

El compromiso que se adquiere con esta subvención es convertir la vivienda subvencionada en la residencia habitual por lo menos durante los cinco primeros años.

En cualquier caso, el compromiso que se adquiere al recibir la subvención, es el de convertir en vivienda habitual y lugar de empadronamiento del beneficiario en el plazo de doce meses desde la resolución de la subvención.

Se contemplan cuatro modalidades, como son suscribir un contrato de compra-venta de vivienda, suscribir un contrato de compra-venta de suelo urbano, suscribir un contrato de compra-venta de vivienda para su rehabilitación, suscribir un contrato de anticipo por la adquisición de una vivienda en construcción y por último y en caso de que el terreno sea de propiedad del solicitantes, disponer de un proyecto de ejecución visado por el colegio profesional correspondiente para vivienda unifamiliar.

Las bases deberán pasar por la próxima Junta de Gobierno para su aprobación definitiva y se podrán solicitar una vez que se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia, para lo cual habrá un mes de plazo para que todos los interesados presenten su solicitud, que serán ordenadas y concederán en orden inverso a la población de la localidad donde se encuentre la vivienda hasta agotar el crédito presupuestario.

El presidente de la Comisión ha valorado positivamente las aportaciones del grupo socialista que propone destinar remanentes del Plan Soria a la partida de rehabilitación de vivienda municipal.

De Gregorio ha señalado que no se descarta que dentro del global de remanentes se pueda abordar esta propuesta, pero que habrá que esperar hasta conocer la cifra total, puesto que hasta que no se justifiquen todas las ayudas concedidas no se sabrá la cuantía de la que se dispone, por lo que hará falta una modificación de crédito y una nueva convocatoria.