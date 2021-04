Delgado: "La inmunidad se puede conseguir al inicio del verano"

Viernes, 16 Abril 2021 17:08

El responsable de la Gerencia Integrada de Asistencia Sanitaria de Soria (GIS), Enrique Delgado, ha mostrado este viernes su confianza en que se pueda alcanzar la inmunidad de rebaño entre la población de la provincia a principios del verano, si llegan las vacunas, como parece que va a ser.



Delgado ha mostrado hoy su optimismo en que se consiga la inmunidad de rebaño -cifrada en el 70 por ciento de la población- al inicio del verano en Soria, si llegan las vacunas.

"Tenemos capacidad para hacerlo, si llegan vacunas suficientes. Parece ser que sí, que ahora van a llegar. Y seguramente lo vamos a conseguir" ha recalcado.

Delgado ha recalcado que está demostrado que con sólo una dosis de la vacunación baja el nivel de contagios e incluso la severidad de los enfermos es menor, con cualquiera de las vacunas.

Delgado ha apuntado que están teniendo ahora en el complejo asistencia de Soria más ocupación hospitalaria pero con menor presión epidemiológica, merced al avance de la vacunación.

"La conclusión que podemos sacar es que hay más contagios pero hay menos enfermos porque estamos vacunando mucho", ha resaltado.

Delgado ha asegurado que la única solución para que baje la incidencia es la vacunación, por lo que ha animado a la sociedad a hacerlo.

"La respuesta en Soria está siendo excelente. Estamos teniendo porcentajes altísimos de vacunación", ha recalcado.

Con la pauta completa de vacunación, Soria se acerca al 25 por ciento de la población.

Delgado ha asegurado que los contagios se deben al contacto personal y que está claro que se producen más en locales cerrados y cuando no se portan mascarillas, "por eso el invierno favorece los contagios y nos contagiamos mucho en las relaciones familiares".

La UCI sigue extendida y esta jornada tiene 17 plazas ocupadas, doce de ellas por pacientes Covid 19.

"No es la cifra más alta que ha tenido pero no acaba de bajar. Llegó a tener 28 en la primera oleada el año pasado y en la tercera oleada, donde hemos sufrido bastante, llegó a 16", ha apuntado.

Los ingresos hospitalarios se encuentran en 25 y están descendiendo "poco a poco", aunque tampoco ha alcanzado las cotas de la primera oleada, porque la enfermedad está afectando a generaciones más jóvenes.

"Ya no tenemos personas de residencias ni mayores de 80 años, salvo casos contadísimos. Ni mayores de 70. Y seguramente cuando terminemos de vacunar a los mayores de 60 años, posiblemente la semana que viene, bajará mucho", ha avanzado