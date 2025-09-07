Castillejo de Robledo celebra sus fiestas patronales de Exaltación de la Santa Cruz

Castillejo de Robledo celebrará el 12 y 13 de septiembre su fiesta grande en el calendario: la de la Exaltación de la Santa Cruz.

Será cuando la Astilla de la Cruz de Cristo salga en procesión por las calles de este pueblo de la ribera soriana.

El Ayuntamiento de Castillejo de Robledo ha editado ya el cartel de fiestas y el programa.








