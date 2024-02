Autorizada iluminación del camino de Atauta para visita a bodegas

Jueves, 29 Febrero 2024 14:44

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta en Soria ha autorizado, con prescripciones, el proyecto de iluminación del camino de Atauta, para visita monumental desde las bodegas del Plantío, promovido por el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz.

El camino de Atauta une las localidades de Atauta y Peñalba de San Esteban y se halla en la ladera suroeste de la localidad, descendiendo hacia el valle donde se encuentra el Conjunto Etnológico de las Bodegas de Atauta, situándose en su entorno de protección.

La propuesta presentada tiene el objetivo de potenciar la belleza del lugar con el disfrute del núcleo poblacional desde las propias bodegas tradicionales al anochecer, creando una visión monumental y ornamental que, sin afectar al conjunto, potencie la riqueza visual y estética del entorno BIC, permitiendo hacer actividades nocturnas que incrementen su reclamo turístico.

La actuación comprende la sustitución de algunas luminarias del interior del pueblo debido a la afección negativa que las actuales luminarias provocan sobre la iluminación ornamental que se desea instalar, así como una inadecuada iluminación de la torre de la iglesia que, por color e intensidad, hacen que se pierda el volumen de esta.

Empezando desde la parte superior del viario, desde el pueblo, se colocará iluminación rasante para iluminar el camino en sus dos primeros tramos de bajada. A partir del tercer tramo se colocarán los báculos con los proyectores que iluminarán el alzado de la localidad.

Las luminarias para la iluminación del perfil de la ladera y de la localidad tendrán el mismo diseño, aunque con una variación de dimensiones debido a una diferencia de potencia entre ellas.

La Comisión ha acordado las siguientes prescripciones técnicas: los báculos para las luminarias deberán ser lo más bajos posible y la separación entre los mismos la máxima posible; la iluminación no deberá ser muy intensa para que resalte los volúmenes de la ladera y/o edificaciones, y no los aplane; en el extremo sureste, se iluminará sólo el cerro, no la nave que hay sobre él; los colores de báculos y luminarias serán mate, no brillantes, y preferiblemente de tonos grises; el cableado deberá ir soterrado y en caso de ser necesario realizar algún cruce de viario también se hará soterrado, nunca aéreo.