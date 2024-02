Diputación convoca campeonato provincial Interpueblos 2024

Jueves, 29 Febrero 2024 16:10

Ya están abiertas las inscripciones para poder participar en el Campeonato provincial Interpueblos, que este año presenta como principal novedad la inclusión del pádel, junto con los deportes habituales de fútbol sala, fútbol once y frontenis.

Los interesados en participar en cualquiera de las cuatro modalidades pueden hacerlo en la página web de la Diputación provincial de Soria, en el apartado correspondiente a deportes, concretamente en https://www.dipsoria.es/areas-diputacion/deportes/campeonato-interpueblos

El plazo de inscripción finaliza el once de marzo y está previsto que se vayan jugando las diferentes competiciones en las distintas comarcas de la provincia, estando previsto que la competición de pádel se realice en aquellos pueblos con monitor deportivo y pista de pádel, y la final será en el Club Pádel Soria, en Gomayo y las finales de fútbol sala y fútbol once en Tardelcuende.

Con el fin fomentar las relaciones de convivencia entre los pueblos a través de una actividad física de ocio y de tiempo libre, a la vez que competitiva, la Diputación Provincial de Soria, a través de su Departamento de Deportes, convoca el "XXVIII Trofeo Inter-Pueblos Diputación de Soria" reservado para equipos representativos de los municipios y para jugadores mayores de 16 años.

Los deportistas inscritos en los deportes fútbol y fútbol sala deberán ser no federados y se admite la participación de deportistas federados en la modalidad de frontenis.

Se hace un llamamiento a todos los aficionados de la provincia al frontenis, que son muchos, para que se animen a participar, puesto que el año pasado no se llegó a realizar esta competición por falta de inscritos.

La competición se desarrollará durante los meses de marzo, abril y mayo de 2024.

Para la formación del equipo, donde sea necesario y atendiendo a las localidades con reducido censo de población, se autoriza la fusión de municipios que haga posible la participación de todos. Los equipos estarán formados por un número de jugadores mínimos para Fútbol Sala de 7 y máximo de 15, en Frontenis, mínimo 2 y máximo 4, y en Fútbol mínimo 14 y máximo 25, y por último para pádel el mínimo son 2 y el máximo son 3.

Los equipos inscritos deberán poner una fianza para asegurar su participación y por respeto a la competición, y deberán aportar un terreno o campo de juego apto para la práctica del deporte elegido, situado en algún municipio de la provincia (campo de fútbol, pabellón polideportivo o frontón, provisto de vestuarios y duchas), con el visto bueno del Ayuntamiento al que pertenezcan las instalaciones, ya que de otro modo no podrán participar en la competición, no autorizándose la participación de más de dos equipos por campo de juego, ni de equipos que no aporten terreno de juego.

Con respecto a la Copa Diputación, en Semana Santa se jugarán las semifinales, quedando las finales para jugarlas también en la localidad de Tardelcuende a finales de mayo.