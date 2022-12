Abstención socialista en RTP de personal laboral y funcionario

Jueves, 22 Diciembre 2022 13:46

En la comisión de Régimen Interior, Personal, Empleo, Formación, Gestión Electrónica y Asistencia a Municipios, el Grupo Socialista se ha abstenido en las RPT tanto de personal laboral y como de funcionarios para el año 2023.

Su voto se justifica, según ha explicado en un comunicado, en la falta de criterio y de rigor con las que se han elaborado así como la poca participación que dan al PSOE en la Comisión de Personal aún siendo el grupo político más representado

El PSOE ha recordado que, hace más de un año, la Diputación contrató a una empresa externa para hacer un estudio de valoración de los puestos de trabajo de la institución y todavía no se conocen sus conclusiones que bien podrían haberse tenido en cuenta para la elaboración de las RPTs para el próximo año y por lo tanto se han presentado, “sin criterio y sin esperar a este estudio, llevan mas de un año con ello y siguen sin tener nada denotando que se hacen con criterio personal y sin objetividad alguna”.

Las objeciones que ha detallado el Grupo Socialista en la comisión también se refieren a algunas modificaciones de las retribuciones que se han dictaminado “sin tener en cuenta el estudio de los puestos de trabajo y por tanto, sin rigor técnico”.

Además, de la RPT para 2023, hay otras cuestiones que, los diputados y diputadas socialistas no llegan a entender como el caso omiso que contemplan a servicios cuyo déficit de personal está más que contrastado incluso por jefes de departamento.

En concreto son los de personal y ATM en los que se ha demostrado que la cantidad de trabajo y los numerosos de expedientes que deben sacar adelante en ambos departamentos constatan un “déficit de trabajadores”.

Con ello, el equipo de gobierno tampoco está haciendo caso a uno de sus miembros “que ha presumido de defender la ampliación de este servicio de ATM”.

En realidad lo que se demuestra, a juicio del PSOE, es que no es prioridad para el cuatripartito cubrir debidamente la asesoría a los Ayuntamientos de la provincia. Sorprende además que no atiendan está necesidad, cuando sí que se empeñaron en crear una plaza de Viceinterventor hace dos años y la tengan sin cubrir, “dándonos tácitamente la razón, porque ya les dijimos que no se necesitaba”

En lo que respecta al servicio de prevención y extinción de incendios provincial, el Grupo socialista siempre ha defendido la racionalidad en este servicio y reconocen el esfuerzo con la creación de 5 puestos más, pero considera que “se va a ciegas, sin mirar al horizonte del Plan sectorial, un plan que está anulado en tribunales”.

Precisamente el plan autonómico de bomberos fue recurrido porque no tenía dotación económica, no se detallaba cuál sería su financiación ni es establecían plazos para el desarrollo del mismo.

Por último, el PSOE en la Diputación ha lamentado la poca participación que ha tenido la elaboración de las RPTs.

“Nosotros también formamos parte de la comisión y la plantilla de la Diputación debería debatirse antes de traer una propuesta cerrada y en la que podrían caber algunas de nuestras propuestas”, ha subrayado.