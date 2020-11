Ólvega se plantea confinamiento domiciliario

Viernes, 13 Noviembre 2020 17:57

El Ayuntamiento de Ólvega decidirá el próximo lunes si solicita un confinamiento domiciliario ante el crecimiento que sigue experimentando la incidencia del coronavirus Covid 19 en la localidad del Moncayo.

La alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez, ha declarado este viernes que el confinamiento perimetral no sería suficiente debido al importante número de población flotante existente en el municipio, que roza los 4.000 empadronados, pero recibe todos los días a cientos de trabajadores de otros municipios en las fábricas de su polígono industrial Emiliano Revilla.

Para la alcaldesa, la situación a la que ha llegado Ólvega es crítica, con 1.909 casos por 100.000 habitantes, frente a la media de la provincia de 700.

"El pueblo está al límite para que se establezcan restricciones y pedimos un cumplimiento riguroso de las medidas de prevención. Debemos ponernos todos serios, por lo que hacemos un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para limitar el contacto social y extremar las medidas de precaución para evitar que sigan creciendo los contagios y no lleguemos a ese posible confinamiento", ha señalado Jiménez.

Jiménez ha señalado que el motivo de esta alta incidencia es que algunos vecinos no están cumpliendo los protocolos sanitarios.

"Si las concentraciones sociales las redujéramos a las personas que fija la ley, sería difícil que la pandemia hubiera subido como está subiendo", ha lamentado.

La alcaldesa olvegueña también ha incidido en el aumento de desplazados en Ólvega y los municipios del entorno.

La alcaldesa ha pedido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que actúen con la mayor contundencia posible ante el incumplimiento reiterado de las normas sanitarias.