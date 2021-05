CARTA AL DIRECTOR/ Veinte mil vacas de viaje submarino

Ángel Coronado reflexiona en esta carta al director sobre el proyecto de macrovaquería, el rechazo de la CHD y el modelo alternativo.

Un día le dije a un señor que poner un semáforo. Me dijo que no. Mejor curar al atropellado. Y le dije que también y me dijo que no, que más médicos para curar si acaso, pero semáforo no, manía de semáforos, y yo le dije que no, que mejor mirar antes de cruzar pero le dije además lo de poner un semáforo, y me dijo que no.

Otro día le dije a ese señor (yo siempre tan juicioso) que me parecía una barbaridad lo de poner en Noviercas veinte mil vacas de viaje submarino. Mejor de cinco en cinco, cinco vacas en cada uno de los municipios de Soria, para lo cual (esto no es tan fácil) había que bla, bla, bla, y bla. Y me dijo que tampoco. Mejor de un golpe veintitrés mil vacas de viaje submarino, que para eso Julio Verne merecía ser traído a ras de tierra como el pedazo de intelectual y escritor que era. Y yo le dije que también era cierto lo del pedazo de intelectual escritor aplicado al caso de Julio Verne, pero que mejor dejarle volar. Y me dijo que no, que a Julio Verne había que traerlo a la tierra, pedazo de intelectual, y yo le dije que no pero le dije además lo de las cinco vacas en cada pueblín. Y me dijo que no

Y en esto vino la Confederación Hidrográfica del Duero (de aquí en adelante la CHD) y nos dijo que no a los dos, que a Julio Verne había que dejarlo en paz, que bastante hizo y se acabó. Acerca del asunto del semáforo volvió a decirnos que no. La cuenca hidrográfica del Duero no necesita ni medio semáforo, y se acabó. En todo caso un Stop. Y añadió: cuidado con el acuífero, a ver si ustedes piensan que la Confederación solo atiende al río Duero. Más a sus afluentes, más aún a sus fuentes, y todavía más, hasta llegar a las fuentes de las fuentes, que fuentes de fuentes son los acuíferos, señores. Un stop con mayúscula ante cualquier acuífero, y se acabó. Un Stop. Ante los acuíferos, las fuentes, afluentes y ríos un Estop a ustedes y a Julio Verne.

Por mi parte quedé convencido. Del señor contestón no sé. Se marchaba refunfuñando. Imposible saber. Ganas de inventar, pero puestos a ello estoy seguro. Refunfuñaba que si hay que curar al acuífero, pues se cura. Y estuve por increparle de nuevo, pero me dije que no, que mejor dejarlo, que para eso, y por mi parte, estaba convencido. Luego me fui a la CHD a ofrecerme voluntario. Estoy dispuesto a clavar un stop allí donde la CHD me diga. Donde cualquier Confederación Hidrográfica me dijese, nada importa si río, fuente, acuífero, etc.

Y por último, sigo pensando en esas cuentas de las cinco vacas pueblín a pueblín. Y que no se diga que son las de la lechera. Debe haber algo así como dos, tres o cuatro mil pueblines (solo en Soria hay doscientos, que entre Soria, Cuenca y Teruel ya van seiscientos, y que provincias aparte las tres que se dicen puede haber otras diez que se apuntan seguro, y que solo con esto ya nos salen las cuentas y además decía bla, bla, bla y bla, refunfuñando complacido.

Eso, eso, dijo de pronto el señor refunfuñador. Se había vuelto furioso y me decía gritando eso, eso mismo quiero yo saber. Y le dije que yo también pero que para saberlo mediaban los impuestos y su gestión y que para eso yo pagaba y que además los miles de millones de viaje submarino procedentes de Europa y que por eso yo sabía que mis cuentas no eran de lechera y que para más detalles bla, bla, bla y bla, decía refunfuñando complacido.

Bueno, que aplaudo con uñas pestañas y dientes, y en el nombre de cualquier acuífero, la postura de la CHD con respecto a Noviercas en particular, a Soria en su conjunto, y al sentido común en general.

Fdo: Ángel Coronado