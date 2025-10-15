Diputación celebra Día Internacional de la Mujer Rural con la exposición “Reveladas: mujeres en el foco”

Miércoles, 15 Octubre 2025 12:01

La Diputación de Soria ha reunido hoy a más de un centenar de mujeres en el castillo de Monteagudo de las Vicarías para celebrar el Día de las Mujeres Rurales, donde se ha presentado el proyecto fotográfico “Reveladas: mujeres en el foco”, con la participación de mujeres de Monteagudo de las Vicarías, Berlanga de Duero, Duruelo de la Sierra y Fuentetoba.

La jornada ha servido para rendir homenaje a las mujeres que sostienen la vida y el desarrollo en los pueblos sorianos.

El acto ha contado con la presencia de la vicepresidenta de la Diputación de Soria, María José Jiménez, y la diputada del Área de Servicios Sociales, Laura Prieto, quienes han dado la bienvenida a las participantes y han reconocido el valor y la fuerza de las mujeres rurales sorianas.

Durante su intervención, la vicepresidenta ha destacado que “las mujeres rurales son el corazón de nuestros territorios; son quienes mantienen vivas nuestras tradiciones, quienes trabajan la tierra con dedicación y quienes, con su esfuerzo diario y su generosidad silenciosa, sostienen comunidades enteras. Cuando una mujer rural avanza, avanza todo su pueblo, y cuando todas avanzamos juntas, avanza nuestra provincia entera”.

Por su parte, la diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha subrayado que “hay otra cara de nuestra realidad: la de mujeres más jóvenes, muchas emprendedoras, profesionales o cuidadoras, que han decidido quedarse o regresar para construir futuro desde aquí. Están en la agricultura, en el turismo, en los cuidados y en actividades que hace solo unas décadas ni siquiera existían”.

La conmemoración se ha enmarcado en el IV Plan de Igualdad y contra la Violencia de Género 2022-2025 de la Diputación Provincial de Soria, desarrollado a través de su Departamento de Servicios Sociales.

Dentro de este marco, la institución ha impulsado el Programa de Promoción y Dinamización DIPSORI@: Mujeres y Mundo Rural Haciendo Red, cofinanciado por el Acuerdo Marco de la Gerencia de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Este programa ha tenido como objetivo fomentar la creación de redes colaborativas y espacios de encuentro e intercambio entre asociaciones, grupos y entidades del medio rural que trabajan en favor de la igualdad de oportunidades y del reconocimiento del papel esencial de las mujeres en la provincia.

Entre las acciones más destacadas de este año se ha encontrado el proyecto de desarrollo comunitario “Reveladas: mujeres en el foco”, una propuesta artística y social que ha utilizado la fotografía como herramienta de reflexión y empoderamiento.

El proyecto ha sido coordinado por el equipo técnico de igualdad y desarrollo comunitario de los Centros de Acción Social (CEAS) de la Diputación de Soria, y ha estado dirigido por la fotógrafa Blanca Almazán Oteo.

Durante dos meses se han llevado a cabo cuatro talleres participativos en las zonas CEAS de Monteagudo de las Vicarías, Berlanga de Duero, Duruelo de la Sierra y Fuentetoba, con la implicación de decenas de mujeres de todas las edades.

En ellos, las participantes han recopilado imágenes antiguas de sus familias y han recreado algunas de ellas, rememorando a madres, abuelas y antepasadas. Las 150 fotografías resultantes, mezcla de retratos originales y recreaciones, han simbolizado el puente entre generaciones y la evolución del papel de la mujer rural a lo largo del tiempo.

Las sensaciones de las mujeres al revivir esas escenas han sido profundamente emotivas, pues muchas imágenes han estado ligadas a recuerdos personales y familiares. El resultado ha sido una muestra que ha combinado arte, memoria e identidad, y que ha rendido homenaje al esfuerzo, tesón y creatividad de las mujeres rurales.

La exposición “Reveladas: mujeres en el foco” se ha exhibido en el Castillo de Monteagudo de las Vicarías, donde su patio de armas se ha convertido en escenario de encuentro, reconocimiento y celebración. El proyecto tendrá continuidad en 2026, con la incorporación de nuevas participantes de otras localidades de la provincia, consolidándose como una iniciativa cultural y social que ha fortalecido el tejido comunitario rural.

La Diputación de Soria ha expresado su agradecimiento al Departamento de Servicios Sociales, a las zonas CEAS participantes de Monteagudo de las Vicarías, Berlanga de Duero, Duruelo de la Sierra y Fuentetoba, así como a la fotógrafa Blanca Almazán Oteo, por su dedicación y compromiso durante el desarrollo del proyecto.

Del mismo modo, ha destacado la colaboración del Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías y del personal del Castillo por su apoyo en la organización del evento.

El 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, ha representado una oportunidad para dar voz, reconocer la fuerza y la creatividad de las mujeres que habitan y sostienen los pueblos de la provincia de Soria. Esta celebración no solo ha rendido homenaje al pasado, sino que también ha impulsado un futuro de igualdad, cooperación y orgullo rural.