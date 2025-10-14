Martes, 14 Octubre 2025
Buscar
Cubierto con niebla
9.8 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Vicarías

Provincia | Las Vicarías

El embalse de Monteagudo supera el 80 por ciento de su capacidad

El embalse de Monteagudo, ubicado en la localidad soriana de Monteagudo de las Vicarías, se encuentra al 82,9 por ciento de su capacidad total que alcanza los 9,7 hectómetros cúbicos.

Esta semana, el embalse de Monteagudo, que recoge aguas del río Nágima, un afluente del Jalón, contiene 8,0 hectómetros cúbicos.

Son 0,00 hectómetros cúbicos, se mantiene con respecto a la semana pasada.

El año pasado por estas fechas recogía 5,2 hectómetros cúbicos.

Se encontraba, por tanto, al 53,2 por ciento de su capacidad.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: provincia

Subsección: Las Vicarías

Id propio: 93564

Id del padre: 91

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia