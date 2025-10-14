El embalse de Monteagudo supera el 80 por ciento de su capacidad
El embalse de Monteagudo, ubicado en la localidad soriana de Monteagudo de las Vicarías, se encuentra al 82,9 por ciento de su capacidad total que alcanza los 9,7 hectómetros cúbicos.
Esta semana, el embalse de Monteagudo, que recoge aguas del río Nágima, un afluente del Jalón, contiene 8,0 hectómetros cúbicos.
Son 0,00 hectómetros cúbicos, se mantiene con respecto a la semana pasada.
El año pasado por estas fechas recogía 5,2 hectómetros cúbicos.
Se encontraba, por tanto, al 53,2 por ciento de su capacidad.