El Gobierno plantea dejar sin autobús de línea a comarca de Tierras Altas

Lunes, 05 Agosto 2024 13:01

La plataforma Soria ¡Ya! ha denunciado la supresión de paradas en el transporte de viajeros por carretera que plantea el Gobierno de España en el nuevo mapa concesional y que supondrá, entre otras cuestiones, dejar si servicio a la comarca de Tierras Altas. Será motivo de su nueva campaña, en la que pide "dar las gracias" a sus responsables socialistas.

El colectivo ha denunciado hoy la supresión de la línea de autobús entre Soria y la localidad riojana de Calahorra, y que vertebra la comarca de Tierras Altas.

La eliminación de esta línea, que lleva dando servicio a localidades como San Pedro Manrique, Oncala, Villar del Río o Yanguas desde los años 70 del siglo XX, se enmarca dentro del nuevo mapa de transporte por carretera que está diseñando el Ministerio de Transportes.

Soria ¡Ya! ha recordado que fue el PSOE quien suprimió en la década de los noventa del siglo XX las líneas de ferrocarril que atravesaban la provincia -Mediterráneo y Valladolid-Ariza- y ahora plantea una nueva supresión, que condena aún más a una comarca despoblada como Tierras Altas.

El proyecto de ley que elabora el Gobierno trae un nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera, que supondrá, de llevarse a efecto, la supresión de una treintena de paradas en municipios de la provincia, con la que la movilidad se verá todavía más reducida que la que está ahora.

En febrero se volverá a presentar en el Congreso de los Diputados y cuando se aprueba la ley de movilidad sostenible, seguidamente se aprobará el mapa concesional.

"A nuestra provincia les afecta a dos de sus corredores: el 5, Madrid-Soria-La Rioja-Navarra, y el 6, GalicIa-Cataluña", ha advertido.

Soria Ya ha reconocido su preocupación tras analizar el nuevo mapa concesional planteado, ya que supondrá la supresión de paradas, y solo quedarían siete en toda la provincia (Soria capital, Almazán, El Burgo de Osma, Ágreda, Ólvega, San Esteban de Gormaz y Medinaceli).

"El resto de paradas se suprimie, nada más y nada menos que treinta y tres paradas de las actuales, entre ellas las de Garray, Almarza, San Pedro Manrique, Langa de Duero y Arcos de Jalón", ha censurado.

La plataforma Soria 'Ya! ha calificado de "intolerable" esta supresión planteada.

"Consideramos intolerable que este proyecto plantea la supresión de la línea de autobús entre Soria y la localidad riojana de Calahorra, que da servicio y vertebra a la comarca de Tierras Altas y lleva dando servicio desde hace casi cien años", ha señalado

En este sentido ha señalado que es una hipocresia que el Gobierno de España hable de reto demográfico y políticas contra la despoblación y después una de las zonas más despobladas de Europa se quede sin transporte de viajeros por carretera.

El pasado jueves miembros de la plataforma ciudadana estuvieron buzoneando y hablando con los vecinos de Oncala y el viernes comenzaron la recogida de firmas en Yanguas. Durante este verano recorrerán todos los municipios afectados.

Para la plataforma ciudadana esta es una muestra más de que la lucha contra la despoblación no es una prioridad en el Gobierno de España, "porque no se entiende que hablen de reto demográfico y a la vez supriman un servicio que, además de vertebrar una de las comarcas más despobladas de España, hace más fácil la vida de sus vecinos. Y otro ejemplo es la cancelación del contrato del servicio de autobús a Calatayud, que no llegó a recorrer un sólo metro, y se descartó para sustituirlo con un taxi que tiene 1,4 viajeros al día y no es nada útil al ciudadano".

Con esta acción, desde Soria ¡YA! señalan directamente como responsables del recorte a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a Óscar Puente, Ministro Transportes, y al diputado soriano del PSOE, Luis Rey, «que no está para resolver los problemas de Soria ni para defender a los habitantes de la provincia a la que dice representar ni a sus intereses», denuncian.

En los folletos y carteles repartidos por diferentes pueblos de Tierras Altas, el movimiento ciudadano “da las gracias” a estos tres responsables políticos por la supresión de la línea Soria-Calahorra. Igualmente, espera que la decisión final sobre esta línea no sea su cierre definitivo e impere el interés social.

Esta es la primera de varias acciones similares que tiene previsto realizar Soria ¡YA! en los próximos meses en diferentes puntos de la provincia, denunciando públicamente las carencias e incumplimientos y a sus responsables.