TRIBUNA / España Vaciada. A ésa ni agua

Jueves, 12 Enero 2023 14:35

Ángel Coronado denuncia en este artículo de opinión la reiteración de la España Vaciada en el debate político pero luego la realidad es que le falta hasta agua potable para consumo humano, como en Fuentecantos.

TRIBUNA / España Vaciada. A esa ni agua

No es plagio, es que copio hasta los puntos y las comas, es que no me atrevo ni a cambiar la fuente, la de las letras, que me voy a ir a Fuentecantos para preguntar en el ayuntamiento el tipo de fuente que utilizan y copiarles hasta eso. Entretanto utilizaré “Calibri” tamaño “11” en lo que sigue, según acostumbro, pero ya digo, hasta los puntos y las comas de su artículo aparecido en este medio el día once de enero de los corrientes bajo el título “Fuentecantos pide solución a agua con nitratos”. Hasta los puntos y las comas copio, no plagio. Copio, copio y copio. Que me demanden. Y con esa fuente me dirijo al gobierno de España y a los Ministerios que procedan y a las Comunidades Autónomas que hayan de ser incluidas, y no me dirijo al Ayuntamiento de Fuentecantos porque estoy pensando en empadronarme en Fuentecantos aunque tenga que venirme a Soria para echar un trago de agua descarbonizada cada vez que me lo pida el cuerpo, y regresar, y ser, ser de Fuentecantos para no tener que dirigirme a Fuentecantos sino ser de allí para no dirigirme yo solo al Gobierno y al mundo mundial de hacer falta, que siempre tiene uno algo de no sé qué, tan solo ante tanta grandeza institucional llevando en el bolsillo tan solo un derecho humano, que para mí, que ahora sí, que ahora me cito a mí, que no me copio, que no me plagio, que solo me cito para recordarme lo que decía entonces acerca de los derechos humanos que ya no me acuerdo bien porque lo llevo ahora metido en el bolsillo como habitante de Fuentecantos que quiero ser para todo eso que acabo de recordar acerca de los derechos humanos (El Mirón de Soria, “Descarbonizando”, 8 de Enero de 2023), e ir con el resto de los vecinos de mi pueblo hasta donde haya que ir para recordar a quien haya que recordar lo de los Derechos Humanos, que uno, y no de los menores sino al revés, de los mayores, es el de beber.

Tanta monserga con la España vaciada y a esa ni agua, como suele decirse, que no solo se dice sino que se hace de forma fehaciente y sin pestañear. Los de Fuentecantos queremos agua, y si no, pues nada de tanta paliza con la España vaciada. O agua sin nitratos para Fuentecantos y demás pueblos de la España llena de nitratos, o fuera con eso de la España vaciada. Que se diga la España llena de Nitratos y de paso también la España llena de Carbonatos y que nos vacíen de ambas substancias y nos integren, a empujones si hace falta, dentro de la España vaciada de cosas malas y llena de las buenas (vino, cervecita fresca y demás derechos humanos, que no solamente queremos beber agua clara de la fuente, aunque de momento nos conformemos solo con eso, Señoras y Señoros, y que los derechos humanos, ahora que me doy cuenta, no solo consisten en dar de beber al sediento y demás obras de misericordia, Señoras y Señoros, que las obras de misericordia están muy bien, pero que ahora y aquí no tienen nada que hacer, Señoronas y Señoros de las altas instancias del mundo mundial, que ahora y aquí lo que se dice no es acerca de misericordias ni caridades sino de derechos hechos y derechos, que sí, que sí, humanos, que sí, que sí, humanos tracatrá, pero ante todo derechos que no misericordias (cordiales miserias), derechos tiesos como una flecha, ahora que me doy cuenta, derechos y tiesos al centro de una diana, que no es sino el centro de cualquier bagatela que debe situarse, siempre, a la misma distancia de ese centro de la diana a la que una flecha (y no una miseria cordial), debe dirigirse derecha y tiesa al corazón del asunto, flechazo cordial y a otra cosa, mariposa, que ya está bien de tanta España vaciada y de tenernos a los de Fuentecantos y a los de tantos y tantos otros pueblos tan llenos de miserias cordiales, Señoronas y Señoros, que ya, como si ya fuese habitante de Fuentecantos, veo las cisternas de agua potable que nos traen (gracias de todos modos, que al don se deben gracias) como miserias cordiales, Señoronas y Señoros.

Oiga, ¿Señoronas? ¿Señoros?

Eso es, Señoronas y Señoros, que si quieren ustedes dejar de serlo e ingresar sin más a la masa de las Señoras y de los Señores solo tienen que dejar de llevarnos cisternas de agua clara a los de Fuentecantos.

¿Y dejarles a ustedes sin beber?

Pero Señorona mía, Señoro, Señorón mío ¿Qué me dice ustedes? Para que me entiendan se lo diré todavía mejor. Lo creo posible: para que duerma usted tranquilo, como la Señora o el Señor que deberían ser, tomen una tableta de “Dormidor” seguida de un trago de agua clara. Y que nos dejen beber a nosotros también de lo que sobre. ¡Que sobre!

Fdo: Ángel Coronado