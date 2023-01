Dos estrenos y una sorpresa en Cines Lara

Martes, 17 Enero 2023 08:07

Cines Lara renueva su cartelera, con dos nuevos estrenos y un “evento” muy especial.

BABYLON

Damiel Chazelle ('La ciudad de las estrellas. La La Land', 'Whiplash') vuelve a enfrascarse en un proyecto sobre la ambición y el estrellato con 'Babylon'.

Con Margot Robbie y Brad Pitt (que repiten juntos tras 'Érase una vez... en Hollywood'). El reparto lo completan Tobey Maguire ('Spiderman'), Olivia Wilde ('No te preocupes querida'), Eric Roberts ('El caballero oscuro'), Max Minghella ('La red social') y Diego Calva ('Narcos: México'), entre otros.

La película nos sitúa en la edad dorada de Hollywood, en esos momentos de transición entre el cine mudo y el sonoro, componiendo un retrato de la cara más excesiva y decadente de la ciudad de Los Ángeles durante los años 20, y del ascenso y caída de diversos personajes que aspiran a convertirse en leyendas del cine.

UNA HERENCIA DE MUERTE

Comedia escrita y dirigida por Dean Craig (Un funeral de muerte) con Kathleen Turner, Toni Collette, Anna Faris y David Duchovny.

Macey y Savanna son dos hermanas que a duras penas consiguen sacar adelante su destartalada cafetería y a las que se les ocurre una idea para salir de pobres: ganarse a su pudiente tía Hilda, que padece una enfermedad terminal, y pegar el pelotazo. Sería el plan perfecto si Macey y Savanna no fueras las únicas de la familia con ganas de convertirse en herederas de esta matriarca controladora y cascarrabias. En la contrarreloj para ganarse el favor de la tía Hilda hay más competidores, lo que convertirá la situación en una carrera de obstáculos.

Y ahora vamos con la sorpresa:

Si se habla del musical por antonomasia se debería pensar en Cantando bajo la lluvia, lo que nos lleva inmediatamente a recordar este estribillo…

I’m singin’ in the rain

Just singin’ in the rain

What a glorious feeling

I’m happy Again

y a Gene Kelly abrazado a una farola bajo la lluvia. ¿Cierto?

Con motivo del Centenario del estudio Warner Bros, vamos a poder disfrutar de nuevo, solo por una semana, de esta obra maestra del séptimo arte en pantalla grande.

¡Aprovechad la oportunidad!, no os podéis perder este clásico.

CANTANDO BAJO LA LLUVIA

