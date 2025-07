Sanidad fideliza el 65 por ciento de los especialistas en los hospitales de nivel I y II

La Gerencia Regional de Salud ha adjudicado hoy un total de 223 contratos de fidelización, con una duración de tres años, a los residentes que han acabado su formación sanitaria especializada dentro del Programa 2025 de fidelización y cobertura asistencial de la Consejería de Sanidad.