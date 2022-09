Dos estrenos y una sorpresa en Cines Lara

Martes, 20 Septiembre 2022 07:18

Comienza el otoño, caen las temperaturas y los estrenos cada vez son más interesantes. Cines Lara programa dos esperados estrenos y una gran sorpresa para los innumerables fans del mundo de los Superhéroes.

NO TE PREOCUPES QUERIDA

Thriller psicológico dirigido por Olivia Wilde, centrado en la década de 1950, narra la historia de una pareja aparentemente feliz (interpretada por la actriz Florence Pugh y el cantante Harry Styles). Viven en una apacible comunidad estadounidense, donde él trabaja para una gran coorporación, mientras ella es una abnegada ama de casa. Poco a poco, la preocupación de ella comienza a hacerse patente cuando empiece a descubrir detalles sobre el Proyecto Victoria, el trabajo que está desarrollando su marido. Mientras el resto de mujeres de los empleados se dedican a ser discretas y sumisas, ella comienza a hacerse preguntas y a comprender horrorizada que su felicidad y su tranquila vida están más en peligro que nunca.

No te preocupes querida - Tráiler Oficial #2 - YouTube

MODELO 77

Llega a las pantallas la esperada nueva película de Alberto Rodríguez tras el éxito de sus últimas películas (La Isla Mínima, El hombre de las mil caras….), protagonizada por Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Fernando Tejero y Catalina Sopelana.

Un joven contable está encarcelado y pendiente de juicio por un desfalco por el que puede ser condenado a prisión entre 10 y 20 años, un castigo desmesurado para el dinero que se apropió. Estamos en 1977, y en la cárcel de La Modelo impera la ley del más fuerte. A pesar de tener pocas esperanzas de conseguir la libertad, el joven no da su brazo a torcer y se une a un grupo de presos comunes que se está́ organizando para exigir mejores condiciones. Si las cosas están cambiando fuera, dentro de la cárcel también tendrán que hacerlo. Es el punto de partida de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha.

Modelo 77 | Tráiler Oficial | 23 de septiembre en cines - YouTube

SPIDERMAN NO WAY HOME - THE MORE FUN STUFF VERSION

Los fans del Hombre Araña, uno de los personajes más queridos de Marvel, están de enhorabuena.

Spiderman No Way Home se estrenó en cines el pasado 16 de diciembre de 2021, consiguiendo 1.901 miles de millones de dólares de recaudación, convirtiéndose en el mayor éxito de Sony Pictures y en una de las películas más taquilleras de la historia.

A pocos meses de cumplir un año de su lanzamiento, Marvel y Sony relanzan la película con una versión extendida bajo el nombre de SPIDERMAN NO WAY HOME - THE MORE FUN STUFF VERSION, con 11 minutos extra de metraje y una escena poscréditos inédita.

Esta nueva versión ya se ha estrenado en los cines de Estados Unidos consiguiendo el número 1 en la taquilla, por encima de los estrenos de esa semana, y estamos seguros que repetirá su éxito en nuestro país.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME. Tráiler Oficial HD en español. Ya en cines. - YouTube

https://twitter.com/i/status/1570367087574491148

PROGRAMACIÓN DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2022 CINES LARA HORARIO SALA 1 TADEO JONES 3. LA TABLA ESMERALDA 18,15 TODOS LOS PÚBLICOS y distintivo ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA LA CASA ENTRE LOS CACTUS 20,30 22,35 12 años SALA 2 LA VIDA PADRE 18,00 20,30 22,35 12 años SALA 3 MODELO 77 17,45 20,15 22,35 16 años ESTRENO NACIONAL SALA 4 NO TE PREOCUPES QUERIDA 17,45 20,15 22,35 ESTRENO NACIONAL SALA 5 SPIDER-MAN. NO WAY HOME. THE MORE FUN STUFF VERSION 18,30 21,30 7 años RESTRENO NACIONAL VERSIÓN EXTENDIDA SALA 6 DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO 18,00 12 años BULLET TRAIN 20,15 16 años LA HUERFANA. PRIMER ASESINATO 22,35 16 años SALA 7 PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3 18,00 Todos los públicos LA INVITACIÓN 20,15 22,35 12 años SALA 8 VIAJE AL PARAISO 18,00 20,15 Todos los públicos EL TEST 22,35 12 años