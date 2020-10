Diputación aprueba el plan director del A.T.I.

Martes, 13 Octubre 2020 12:48

La junta de gobierno de la Diputación de Soria ha aprobado este martes el plan director del futuro Aeroparque Tecnológico Industrial (A.T.I.), que desarrollará Layonair en los próximos años en el aeródromo de Garray y terrenos del PEMA, con el objetivo de aprovechar las oportunidades del mundo aeronáutico.



El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, ha informado en rueda de prensa que, una vez aprobado el plan director, ahora hay que centrarse en su ejecución, que desarrollará la empresa Layonair en los próximos cinco años.

Serrano ha subrayado que la prioridad es ampliar la pista del aeródromo de Garray, que actualmente no pueden da servicio a aviones de gran tamaño.

En las fases del plan director se contempla comenzar con las actuales instalaciones, con una pista de 1.336 metros de longitud y 22 metros de anchura, que permite el aterrizaje de aviones de pequeño tamaño.

"Ya hay cartas de empresas de estos aviones con compromiso de traer sus aviones a mantenimiento y a hospedaje", ha señalado.

Serrano ha señalado que la segunda fase, que podría ser "inminente", contempla contar con una pista de aterrizaje de 2,2 kilómetros, que no necesitaría la declaración de impacto ambiental, y que tendría plataformas para dar respuesta a aviones de más tamaño y para lo que la Diputación ya ha aprobado una modificación de crédito de 1,4 millones de euros.

La última fase plantea la ampliación de la pista a 3 kilómetros con 55 metros de anchura, con lo que el aeródromo ya podría albergar todo tipo de aviones, pero para ello se necesitará una inversión de 6 millones de euros.

"Se contempla un proyecto progresivo, modular, ampliable en el tiempo. El modelo Teruel lleva veinte años en ejecución y en Soria no podemos tener de la noche a la mañana el proyecto desarrollado, sino que iremos poco a poco y viendo resultados", ha recalcado.

Serrano ha resaltado que, con las cartas de compromiso de empresas, las plataformas que se van a ejecutar es que la inversión de la Diputación de 1,4 millones tenga un retorno en año y medio o dos años, merced a las tasas aeroportuarias.

El presidente de la Diputación ha apuntado que han solicitado ayuda a la Junta para avanzar en el A.T.I. y "parece ser que las cosas van por buen camino".

Serrano ha abogado por "arrancar" el proyecto con "los pies en el suelo" y evitar "vender humo".

No obstante ha avanzado que antes de final de año habrá aviones haciendo su mantenimiento en el aeródromo de Garray.



Además ha recalcado el campo importante que se abre a la formación con este proyecto aeronáutico, con la posibilidad de albergar en las Cúpulas de la Energía, aparte del centro de formación del profesorado, la formación de azafatas de vuelo y otras profesionales de este mundo aeronáutico.

Serrano ha señalado que el principal problema que se están encontrando es la poca capacidad que tiene Soria para albergar a los estudiantes de la escuela de pilotos, por lo que se está barajando en el proyecto que la iniciativa privada realice una residencia estudiantil dentro del aeródromo o el PEMA.