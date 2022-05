"De setas por Soria" llega a Camaretas

Jueves, 05 Mayo 2022 18:13

Centro Comercial Camaretas acoge la exposición “De setas por Soria" hasta el lunes 9 de mayo.

Centro Comercial Camaretas continúa ofreciendo a los sorianos nuevas alternativas de ocio: culturales, de interés general y de esparcimiento, con el objetivo de combinar la oferta comercial con el ocio.

La exposición estará en Centro Comercial Camaretas desde hoy jueves, 5 de mayo, al lunes 9, y puede verse en planta 2, en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

El domingo estará cerrada.

En la muestra pueden verse diferentes esporas y esporadas, setas liofilizadas, una amplia galería de fotografía micológica digital, un Photocall micológico en el que hacerse divertidas fotos, y reproducciones de “Conocer para no confundir”, para que los visitantes puedan ver las particularidades de cada hongo o seta y no exponerse a coger y consumir una no apta para la alimentación.

Esta exposición, organizada por Montes de Soria en colaboración con Ayuntamiento de Golmayo y Centro Comercial Camaretas, forma parte de la Primavera Setera Tour 2022 y tiene como objetivo que los vecinos y turistas conozcan y disfruten de los recursos de los Montes de Soria también en primavera, como pueden ser: marzuelos, colmenillas, senderillas, setas de cardo, champiñones, rebozuelos, perrotxicos, entre otros.