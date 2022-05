Cuatro estrenos en Cines Lara

Martes, 17 Mayo 2022 07:33

Cines Lara estrena cuatro películas esta semana. La programa de esta emana será de viernes a miércoles.

La programación de esta semana es de viernes a miércoles porque se adelante el estreno de Top Gun. Maverick al jueves 26 de mayoi.

Los 4 estrenos de esta semana son:

EL SASTRE DE LA MAFIA

Apasionante thriller en el que un consumado sastre (Mark Rylance) deberá desplegar todo su ingenio ante un peligroso grupo de mafiosos para sobrevivir a una noche fatídica.

Elegante drama criminal donde nada es lo que parece.

EL SASTRE DE LA MAFIA - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD - YouTube

EL ARMA DEL ENGAÑO

Europa se encuentra en medio de la Segunda Guerra Mundial. Es el año 1943 y los aliados se preparan para dar el golpe definitivo contra las tropas nazis, aunque deberán protegerse de la fuerza del ejército alemán. Los oficiales del MI5, el servicio de inteligencia británico, Ewen Montagu (Colin Firth) y Charles Cholmondeley (Matthew Macfayden) intentarán salvar la mayor cantidad de vidas posibles con un plan basado en la falsificación de documentos y la utilización de un cadáver para engañar al bando contrario y acabar la guerra cuando antes. Está inspirada en hechos reales y en la novela de Ben Macintyre 'Operación Mincemeat: La historia real de espías que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial', que se convirtió en un "bestseller" y ha sido adaptado para la película por el guionista Michael Ashford.

Dirigida por John Madden (Shakespeare in Love).

El arma del engaño - Tráiler oficial - YouTube

ESPEJO, ESPEJO

Cuatro empleados de una oficina se preparan para la celebración de los 50 años de la empresa mientras intentan resolver ciertos problemas. Álvaro (Santi Millán), Cristina (Malena Alterio), Paula (Natalia de Molina) y Alberto (Carlos Areces) son cuatro personas en crisis que trabajan para la misma empresa de cosmética. Luchan por lo que quieren mientras se enfrentan a sus propios reflejos ante el espejo. Ambición, miedo, amor y traición se mezclan en una historia sobre la identidad. A veces tu peor enemigo eres tú mismo.

ESPEJO, ESPEJO. Tráiler oficial. 20 de mayo en cines - YouTube

CINCO LOBITOS

Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

Una de las sorpresas de la pasada Berlinale, gracias a su retrato de la maternidad, que posteriormente triunfó en el festival de Málaga: con 8 premios entre los que se encuentran la Biznaga de oro a la mejor película y premios al mejor guion (escrito por Ruiz de Azúa) y mejor actriz, compartido por Laia Costa y Susi Sánchez, hija y madre en la pantalla. Ellas llevan el peso de la trama junto a un inmenso Ramón Barea, que interpreta al padre.

Cinco lobitos Trailer - YouTube