El PSOE pide información sobre expropiaciones en aeródromo

Jueves, 19 Mayo 2022 14:48

El Grupo Socialista de la Diputación ha registrado un escrito dirigido a la presidencia solicitando documentación e información sobre el expediente de expropiaciones necesarias para el proyecto de “Ampliación del Aeródromo de Garray”, y la situación con la empresa Layonair.

El pasado 16 de septiembre de 2021, el pleno de la institución provincial aprobó inicialmente la relación concreta, individualizada y valorada de los bienes a expropiar para la realización de la obra de infraestructura con arreglo al Proyecto Técnico de “Ampliación del Aeródromo de Garray” redactado por el Ingeniero de Caminos, Luis Francisco Plaza Beltrán.

Ocho meses después no se ha trasladado en ninguna Comisión Informativa la situación de este expediente.

“Desde el Grupo Socialista nos hemos interesado por conocer si se habían presentado alegaciones y en qué momento se encuentra el expediente, hemos pedido que se nos traslade la información, pero ante la falta de respuestas concretas que nos permitan conocer la situación, nos vemos en la necesidad de solicitarla por escrito. Por ello, hemos solicitado copia de las alegaciones presentadas, así como copia de los informes técnicos, si los hubiera, redactados para la resolución de estas alegaciones” ha afirmado en un comunicado la portavoz socialista Esther Pérez.

Cabe recordar que el lunes 4 de octubre de 2021 el BOP ( en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1956, y tras el acuerdo de pleno de 16 de septiembre de 2021) publicó la información pública del expediente de “Ampliación del Aeródromo de Garray, durante el periodo de 15 días hábiles, a fin de que los titulares afectados pudieran solicitar la rectificación de posibles errores o formular las alegaciones que estimen oportunas.

Además, a los diputados y diputadas socialistas les han llegado noticias “preocupantes” sobre la empresa Layonair que apuntan a que podría haber despedido a todos los trabajadores que tenía en las instalaciones de Garray y que habría registrado varios escritos a la Diputación de los que no se ha dado cuenta ni información. Todo ello, en criterio del PSOE se debería abordar en la comisión monográfica pendiente

Mala gestión en el procedimiento

Los diputados socialistas ya calificaron en su día de “mala gestión” el procedimiento de expropiación desarrollado por el equipo de gobierno en el pleno de 16 de septiembre. Ahora se confirma que no se está gestionando bien la adquisición de los terrenos necesarios para la ampliación del aeródromo provincial.

“Se pagaron precios por encima de mercado, fue necesario llegar a expropiaciones ante la falta de acuerdos, y en la última modificación presupuestaria aprobada a principios del mes de abril, Diputación destinaba 100.000 € más a la adquisición de terrenos a pesar de que la propuesta contemplaba hasta 200.000 euros”, han afirmado los socialistas, que desconocen cuál será el montante total para la adquisición de unos terrenos que a fecha de hoy ya han costado a las arcas provinciales del entorno de los 600.000 euros, por 38,6 hectáreas.

El proyecto tal y como recoge el Plan Director pretende alcanzar las 607,62 hectáreas.

El aeródromo contaba inicialmente con 52,32 has, mientras 239,04 corresponden al PEMA y la previsión de ampliación es de 316,26 0has, de las que 38,6 has ya han sido adquiridas y el expediente de expropiación contempla 43,8 has.

Plan Soria

El PSOE ha subrayado que el dinero con que la Junta de Castilla y León financiará la ampliación de la pista es idéntico al que se concede para financiar proyectos demográficos y que sin embargo, no había llegado a la provincia.

En 2020 esta cantidad fue puesta en manos de SOMACyL, para que fuese el encargado de la redacción del proyecto de ejecución de la ampliación de la pista y también la redacción de la tramitación medioambiental que tiene que autorizar la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y a la que recientemente se han hecho llegar las subsanaciones del expediente.

La Diputación se comprometió a poner a disposición de este proyecto los terrenos necesarios pero que están pendientes. Entre estas parcelas hay terrenos públicos y privados y en este momento, ya se han adquirido una gran parte de los necesarios, pero no la totalidad de los mismos.

La relación de bienes y derechos afectados por la obra de “Ampliación aeródromo de Garray” y la declaración de utilidad pública e interés social son imprescindibles para que todo pueda seguir el trámite oportuno.

Ampliación de la pista

En cuanto a los retrasos en la ampliación de la pista de la que tanto estamos oyendo hablar en las últimas semanas, el PSOE ha apuntado que ya en octubre de 2019 instó al equipo de gobierno de la institución provincial a iniciar los trámites oportunos que propicien la puesta en marcha de las primeras fases del proyecto.

Recordaban entonces que para que la empresa promotora desarrollara el proyecto era necesaria la ampliación de la actual pista, una actuación que correspondería a la Diputación. “Si tan clara es la apuesta por este proyecto, hay que pasar de las palabras a los hechos y comenzar la gestionar la tramitación oportuna” explicaban entonces desde el PSOE.

Considerando esta situación, el Grupo Socialista lamenta el tiempo perdido en iniciar la tramitación, que se ha demorado hasta septiembre de 2021 y que hace que a fecha de hoy no hayan podido concluirse todos los tramites e iniciarse las obras.

“Pedimos al equipo de gobierno que trasladen la información solicitada a la mayor brevedad posible y se convoque la Comisión Informativa comprometida para poder conocer la situación actual del proyecto”, concluyen.