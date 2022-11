CC Camaretas celebra su 17º aniversario

Miércoles, 23 Noviembre 2022 13:20

Centro Comercial Camaretas celebra su 17º aniversario, con casi plena ocupación, actividades y 5.000 euros en regalos.

Centro Comercial Camaretas cumple 17 años y lo hace en su mejor momento, con una ocupación superior al 90 por ciento de SBA gracias a las aperturas realizadas durante este 2022: OVS Kids, New Blanco, Maxcolchón, JYSK, Pepco, Restaurante La Toscana, Sicher Street, The Last Burger y la inminente apertura de la nueva bolera.

Camaretas quiere celebrarlo -como siempre- al lado de los sorianos.

En agradecimiento a la confianza y fidelidad de sus clientes durante todos estos años ha programado actividades para disfrutar, en familia, de estos días tan especiales.

El viernes 25 los clientes podrán disfrutar del auténtico Black Friday y se beneficiarán de grandes ofertas y promociones en los establecimientos del Centro Comercial: moda, belleza, decoración, tecnología…

El sábado 26, a las siete de la tarde en planta 0, podrán disfrutar del Bingo animado. Un gran evento para toda la familia, con multitud de premios, participativo y … ¡muy divertido!

El domingo 27, desde las 11:00 a las 21:00 horas, todo Camaretas permanecerá abierto y con servicio de bus gratuito. Además, las compras tendrán premio: ¡hasta 5.000€ en regalos!

Centro Comercial Camaretas -bajo la gestión y comercialización de LyC consultores- continúa trabajando para ser, año tras año, la opción elegida por los sorianos para disfrutar, en familia, de su tiempo libre.