Anora y la última película dirigida por Clint Eastwood, en Cines Lara

Martes, 29 Octubre 2024 07:44

Cines Lara estrena cuatro películas el próximo jueves 31 de octubre, entre ellas la ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes y posiblemente la última película dirigida por Clint Eastwood.

ANORA

Dirigida por Sean Baker (The Florida Project) y ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes llega a nuestras pantallas ANORA.

Una joven trabajadora sexual de Brooklyn tiene la oportunidad de hacer realidad el cuento de Cenicienta al conocer y casarse impulsivamente con el hijo de un oligarca ruso. Pero cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas amenaza con derrumbarse. Los padres del joven se desplazan a Nueva York con la intención de anular el matrimonio.

Mikey Madison brilla en el papel de la protagonista.

Anora está arrasando en los festivales que pasa y ya se postula como una de las favoritas de la temporada de premios.

ESCAPE

N es un hombre estropeado, algo no va bien en su interior. N. no quiere tomar una sola decisión más, sólo apearse del mundo. Dejar de tener opciones. El psicólogo a quien visita no sabe cómo abordarlo, tampoco su hermana, que intenta apoyarlo sin frutos. N. sólo quiere vivir en la cárcel, y hará cuanto sea necesario para conseguirlo. ¿Lograrán sus allegados que desista de cometer delitos cada vez más graves? ¿Hasta dónde será capaz de llegar el juez para no concederle su propósito?

La nueva película de Rodrigo Cortés está producida por Martin Scorsese e interpretada por Mario Casas, Anna Castillo, José Garcia, José Sacristán, Blanca Portillo, Juanjo Puigcorbé, Francisco Javier Pastor y Guillermo Toledo.

YO NO SOY ESA

Cuando Susana (17 años), cae en coma en la década de los 90, lo último que esperaba era despertarse de nuevo en 2024. Susana tendrá que hacer frente a una sociedad completamente ajena a la que conocía, madurar a marchas forzadas y darse cuenta de que lo más importante no es ni el amor romántico, ni la popularidad: es una misma y ser fiel a quién eres.

Comedia dirigida por María Ripoll con Verónica Echegui, Silma López, Adam Jezierski, Daniel Grao y Ángela Molina.

JURADO Nº 2

Vuelve Clint Eastwood, una de las mayores leyendas de Hollywood, para dirigir la que posiblemente sea su última película.

Protagonizada por Nicholas Hoult, J.K. Simmons, Toni Collette, Kiefer Sutherland, Zoey Deutch….

La historia sigue al padre de familia Justin Kemp (Hoult), quien, mientras cumple con su papel como jurado en un juicio por asesinato de mucha repercusión, se encuentra luchando con un serio dilema moral… uno que podría influir en el veredicto del propio jurado y potencialmente condenar o liberar al acusado, porque quizá fue él el responsable de la muerte juzgada.

PROGRAMACIÓN DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE (2024) CINES LARA HORARIO SALA 1 ROBOT SALVAJE 18,00 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA LA INFILTRADA 20,15 22,35 12 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO SALA 2 YO NO SOY ESA 18,00 20,30 12 años ESTRENO NACIONAL ANORA 22,30 16 años ESTRENO NACIONAL SALA 3 VENOM. EL ÚLTIMO BAILE 17,45 20,15 22,35 12 años SALA 4 SMILE 2 17,45 18 años LA HABITACIÓN DE AL LADO 20,30 12 años EL LLANTO 22,35 16 años SALA 5 ESCAPE 17,45 22,35 18 años ANORA 20,10 ESTRENO NACIONAL SALA 6 JURADO Nº 2 17,45 20,15 22,35 ESTRENO NACIONAL