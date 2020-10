Concierto-recital de saxofón sobre "Sefarad"

Jueves, 29 Octubre 2020 07:16

La Fundación DeArte Contemporaneo de Medinaceli y el saxofonista Norberto Francisco Moreno organizan el próximo sábado un recital musical en una noche mágica y espacio de ensueño (Palacio Ducal) para hacer un viaje a través del tiempo y de aquel momento de convivencia en Seafarad de las tres culturas: cristianos, árabes y descendientes de los judíos españoles; esto es sefardíes.

Todo ello será a través del saxofón que se convertirá en un verdadero crisol para llenar a nuestros sentidos de momentos de añoranza, recuerdo y homenaje a nuestros antepasados a través de diferentes ejemplos musicales que acompañan a los rituales de vida y de muerte en las tres culturas.

El saxofonista y compositor Norberto Francisco Moreno (Soria 1983) lleva realizando en gira desde 2018, este completo recital ayudando al oyente a destacar aquellas curiosidades que integraron musical y socialmente Sefarad, partiendo de una obra inspirada en un trabajo atribuido al taller del Rey Alfonso X el Sabio durante la segunda mitad del siglo XIII y pasando por una fantasía bereber que incluso ha viajado hasta Bruselas.

Todo ello forma parte del CD "Sefarad Saxophone in the three cultures" grabado y producido integramente en la provincia de Soria.

El concierto, que comenzará a las siete de la tarde, estará sometido a todas las medidas y protocolo de seguridad Covid-19 de distanciamiento y aforo.

TÍTULO DEL CONCIERTO: SEFARAD: VIDA Y MUERTE EN LAS TRES CULTURAS CONCIERTO-RECITAL DE SAXOFÓN

SOLISTA: NORBERTO FRANCISCO MORENO MARTÍN

(Saxofones, mezcla y composición)

ORGANIZA: FUNDACIÓN DEARTE CONTEMPORÁNEO (Medinaceli). Responsable: Miguel Tugores

DÍA: SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2020 (Noche de Difuntos)

LUGAR: PALACIO DUCAL DE MEDINACELI, MEDINACELI

HORA: 19:00 horas