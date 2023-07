Vildé ya tiene agua potable en sus grifos

Miércoles, 26 Julio 2023 14:56

Hoy mismo ha entrado en funcionamiento la nueva captación por la que apostó el Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma y que garantiza un mes de agosto sin problemas de abastecimiento en Vildé.

Por el momento, se han invertido 20.000 euros, pero ahora debe realizarse un proyecto eléctrico para que el pozo no tenga que depender de un generador.

Desde esta mañana de miércoles la localidad de Vildé ya tiene agua potable en su red de abastecimiento gracias a la puesta en funcionamiento de una nueva captación. Se soluciona así el problema que se conoció en febrero tras comunicar la Junta de Castilla y León a la empresa municipal de aguas, Aqualia, que el muestreo realizado el día 14 había arrojado unos valores alterados.

El abastecimiento llega ahora de un nuevo pozo que estaba abandonado y en el que ha habido que realizar numerosos trabados de limpieza. Se ha actuado no solo en la captación sino también en el depósito que abastecía al pueblo. Además, se han tenido que tramitar numerosas autorizaciones en el ámbito sanitario que este fin de semana daban su fruto.

Hoy mismo se han colocado en Vildé varios bandos informando a los vecinos de que ya pueden consumir el agua que sale por sus grifos.

El alcalde burgense, Antonio Pardo, ha subrayado en un comunicado que, “aunque nos pusimos a trabajar desde el primer minuto, no sabíamos si este pozo iba a ser la solución”. Finalmente, estos días se ha recibido la autorización sanitaria de la Junta de Castilla y León ya que después de tomar las muestras suficientes se cataloga el agua como “apta para el consumo”.

En el mes de mayo ya eran buenas las perspectivas con este nuevo pozo, el informe de ensayo, elaborado con toda la celeridad posible, eliminaba del agua extraída del mismo los restos de radioactividad que arrojó la captación original del pueblo. La muestra del agua que se ha analizó se tomó el día 17 de abril y 2 de mayo se realizó sobre ella un análisis de actividad alfa total, beta resto, radón y dosis. Los resultados en radiactividad indicaban valores inferiores a la actividad mínima detectable.

La fuente de Vildé seguirá funcionando, pero echa agua no potable. Son tres los chorros por los que mana una gran cantidad de agua puesto que hay que dar salida a la del antiguo pozo que mana por su propia presión y no se puede sellar. La fuente cuenta con un cartel que indica que su agua no es potable por lo que no debe utilizarse para boca. Para mantener esta fuente y que a los domicilios llegue el agua del nuevo pozo, se ha hecho una separación de las tuberías que llegan al pueblo: una que llega a los grifos de los vecinos y otra que lleva el agua a la fuente que la que se consumía antiguamente.

La inversión, hoy en día, llega aproximadamente a los 20.000 euros, pero con eso no se termina. La situación, aunque resuelta para los vecinos, es provisional porque se está suministrando energía eléctrica a la bomba del nuevo pozo a través un generador que hay que mantener casi a diario. El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma prepara ya un proyecto eléctrico para llevar luz desde el punto que se considere más adecuado. Esta última inversión será mucho más fuerte y tendrá que consignarse presupuestariamente para poderla acometer. Antonio Pardo asegura que “la intención se que sea todo tan rápido como hemos venido trabajando en esta solución provisional y que tengamos pronto la garantía de ese suministro eléctrico para que la bomba funcione con normalidad de manera inmediata”.

Pardo ha recordado que “se ha comprobado que el Ayuntamiento trabajó de manera inmediata para solucionar un problema colectivo de la población y lo hemos resuelto lo más rápidamente posible”.

El regidor ha añadido que “se ha visto el interés, la preocupación e incluso la obligación que tiene un Ayuntamiento para resolver un problema importantísimo como es el abastecimiento de agua; gracias a eso podemos decir que de cara a este mes de agosto con la afluencia de más visitantes a la localidad de Vildé, tenemos una solución para que no tengamos problemas”.

El alcalde ha recalcado que desde el principio se ha tratado de mantener informados a los vecinos de la situación, tanto desde Aqualia como desde el Ayuntamiento. Así mismo pide disculpas por los fallos que hayan podido tener durante estos meses y hayan ocasionado problemas a los vecinos, “aunque hemos intentado actuar con gran rapidez, entendemos a las personas que se han visto afectadas por esta situación que nos ha llegado sin saber cómo se ha producido puesto que en Vildé se lleva utilizando esta agua desde los años 50 que se construyó la captación”.

Estos días se procederá a retirar la cisterna de agua potable que el Ayuntamiento instaló en la localidad para que todos los usuarios pudieran abastecerse. La calidad de ese líquido era comprobada diariamente por la empresa municipal de aguas.