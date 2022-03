Rozalén abrirá segunda edición de "Festivales con Encanto"

Jueves, 10 Marzo 2022 07:42

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma ha confirmado la celebración de la Segunda Edición de 'Festivales con Encanto', en la que se contará con la cantante Rozalén.

"Festivales con Encanto" supone la consecución de una serie de eventos de índole cultural previos al resurgir de las Fiestas Patronales 2022.

Desde la corporación, Luis Cuesta, concejal de Cultura y Festejos de la localidad, ha asegurado que, debido a la satisfacción de la primera edición, "se ha creído conveniente continuar con ello".

La gran sorpresa de la edición será la hoy confirmada presencia de la artista Rozalén, que actuará el día 30 de julio en la Plaza de Toros de El Burgo de Osma a las 22:30 horas.

La cantautora estará presente en la localidad como parte de su Gira 2022 'El árbol y el bosque'.

"El año pasado tuvimos diferentes actuaciones y conciertos, con música para todos los gustos, y entre ellos, el artista que más destacaba fue Ara Malikian", ha recordado Cuesta.

"En esta segunda edición, la artista por excelencia va a ser una cantautora que tiene éxitos a nivel nacional y que está muy de moda en los últimos años, Rozalén, un privilegio para nosotros", ha añadido.

La artista será la que comenzará una amplia gama de actividades, entre las que se englobarán conciertos, magia, teatro, espectáculos para todos los gustos.

No obstante, Cuesta ha señalado que se está intentando trabajar para cerrar "la presencia de un cómico de nivel nacional como Álex Clavero", pero se está trabajando en ello.

Asimismo, también habrá otro tipo de música, como "música para niños, música rap o música folk".

En cuanto al concierto principal, el productor, Óscar Santos, ha destacado "la valentía del Ayuntamiento en estos tiempos que corren por apostar por la cultura, traerla hasta aquí y llegue a todo el mundo a precios asequibles y populares".

Asimismo, ha recalcado que existen problemas con la falsificación y venta de entradas y ha asegurado que "las entradas únicamente se podrán adquirir en la propia web de festivalesconencanto.com, en 'El Corte Inglés' y en entradas.com".

Apuesta cultural

Sobre cómo se llega a un acuerdo con artistas de dicha índole para que actúen en municipios más pequeños, el productor ha explicado que se hace un proyecto, hay artistas que lo entienden, les llevas la cultura a un sitio con belleza natural, pequeño. Cuando les cuentas la idea, que van a un concierto con poca gente, pero con gran belleza, en algunos artistas cala".

Por último y en relación con los aforos, ha añadido "que de momento se puede y que en otras comunidades se está llegando al aforo en completo".

Por su parte, Antonio Pardo, alcalde del municipio, ha manifestado que detrás de estos eventos "hay una empresa donde existe una profesionalidad y que se puede ver tras la pasada edición".

Además, ha reconocido que "la actitud de las personas de nuestro municipio fue perfecta y se pudo armonizar el disfrute de las actividades culturales".

Asimismo, ha manifestado que "hablamos de otro tipo de celebraciones como las fiestas", pero que está "encantado con la artista" y cree que "es un gran acierto".

"Mi felicitación a la organización y a esta apuesta, pero abro el paraguas musical, me encanta la música y me gusta cantar. Si hay alguna posibilidad de telonero, cuenta conmigo, Óscar, no tengo ningún problema", ha bromeado.

Por último, el concejal de Cultura ha querido recalcar que siguen "apostando por la cultura", algo que es visible "no solo aquí, también en Castilla y León", mediante la celebración de conciertos, pero también de otros eventos como "los cursos de verano de Santa Catalina o actuaciones de teatro". En cuanto a los actos, ha añadido que han "recortado en algo con respecto al año pasado, los conciertos se van a reducir, pero todo está enfocado a las fiestas de El Burgo de Osma".