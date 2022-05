Llegada de primeros ucranianos a albergue municipal

Martes, 24 Mayo 2022 07:08

El Burgo de Osma recibe hoy martesdía 24 de mayo al primer grupo de refugiados ucranianos.

Se instalarán en el albergue municipal que el Ayuntamiento puso hace meses a disposición de las necesidades generadas por el estallido del conflicto en Ucrania.

El alcalde burgense, Antonio Pardo, se ha mostrado satisfecho en un comunicado con que “a través de esta instalación municipal, los vecinos de El Burgo de Osma hayan encontrado una forma de colaborar con esta situación a nivel mundial”.

Hasta que no lleguen a El Burgo de Osma, no se sabrá cuantas personas hay que alojar ni si en el grupo hay niños o no.

Tampoco se conoce, de momento, la procedencia de los refugiados; si llegan directamente desde Ucrania o si lo hacen desde Polonia u otros territorios cercanos al núcleo del conflicto.

Es Cruz Roja quien se está encargando de gestionar la llegada de los refugiados a las instalaciones que se cedieron en perfecto estado para tal fin. También, Cruz Roja se ocupa de la contratación de personal necesario para la atención del grupo.

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma permanecerá atento a las necesidades de los refugiados para que su presencia sea lo más llevadera posible y puedan integrarse en la vida de la localidad.

El Consistorio ha reconocido el buen hacer de los colaboradores de Cruz Roja en la Villa por lo que confía en que la gestión de esta nueva encomienda sea igualmente satisfactoria.

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma ha reaccionado con celeridad ante la dramática situación derivada de la guerra en Ucrania.

A las pocas semanas de conflicto puso a disposición del Gobierno de España las instalaciones del albergue para que las empleara en lo que considerara necesario. La decisión supuso la paralización de un proceso de adjudicación que estaba a punto de concluir y en el que ya habían mostrado su interés algunas empresas.

El albergue burgense cuenta con doce habitaciones en la planta superior, cada una con dos literas más dos camas supletorias. En la planta baja tiene una amplia cocina, comedor, sala de estar y una habitación más.