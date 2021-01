Diatriba política por el pacto verde

Miércoles, 27 Enero 2021 14:07

El proyecto para impulsar los recursos de la madera en El Burgo de Osma ha vivido este miércoles una diatriba política, con las acusaciones del equipo de gobierno burgense contra la PPSo representada en la comisión de Gobierno de la Diputación. Ésta ha respondido a las acusaciones en otro comunicado.

"Este mismo lunes en la Junta de Gobierno de la Diputación, los diputados del Grupo político de la PPSO se han opuesto a que la Diputación provincial vaya de la mano con otras administraciones provinciales como el Ayuntamiento de El Burgo de Osma, entienden que es suficiente la aportación por parte de Cesefor, entidad donde la Diputación ya es participe", ha señalado el Ayuntamiento burgense en un comunicado.

Este proyecto que se presentaba con gran ilusión desde el Ayuntamiento de El burgo de Osma y que entendía que era un ejemplo a seguir de cooperación y de suma de esfuerzos con otras empresas e instituciones como la ingeniería LANIK y la Universidad Politécnica de Madrid, hace pensar, que este frenazo tan repentino, tenga tintes políticos hacia la localidad de El Burgo de Osma, según el alcalde de la villa burgense y diputado provincial Miguel Cobo.

"A pesar de este lamentable descuelgue institucional, el Ayuntamiento de el Burgo de Osma, de la mano con la Universidad Politécnica de Madrid, Ha conseguido sumar a una institución tan importante como la de la Junta de Castilla y León e incorporarla en el último momento para darle fuerza estructural al proyecto que se ha presentado estos días", ha resaltado.

El Ayuntamiento del Burgo de Osma ha calificado de falta de compromiso por parte de los miembros del grupo político PPSO y ha considerado que esto lo único que consigue es frenar el desarrollo de nuestra provincia.

Además ha agradecido a la Fundación Cesefor, que fomenta el desarrollo integral del sector forestal mediante la innovación y la sostenibilidad, y a la Junta de Castilla y León, su capacidad de respuesta inmediata para impulsar una ambiciosa estrategia que contribuya en el marco del Pacto Verde Europeo a alcanzar que la provincia de Soria se posicione en materia de Desarrollo Sostenible.

De esta forma, las instituciones han acordado aunar esfuerzos y participar en la nueva convocatoria del programa de fondos europeos Horizonte 2020, dedicado al Pacto Verde Europeo (EU Green Deal), a través de una propuesta que contempla la construcción de tres edificios sostenibles que se ubicarían en El Burgo Osma.

“Desde las instituciones sorianas y desde la Junta de Castilla y León, ponemos de manifiesto nuestra apuesta por la sostenibilidad asociada a la transición industrial del sector de la madera en la provincia, apoyando de esta forma las estrategias europeas en materia de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Se trata de un reto que creemos necesario abordar para consolidar el Desarrollo Sostenible en la provincia”, ha detallado el alcalde de El Burgo de Osma, Miguel Cobo, quien también ha explicado que el grupo de trabajo también está formado por la compañía de ingeniería LANIK y la Universidad Politécnica de Madrid, quién lidera el proyecto técnicamente.

“La Politécnica de Madrid conoce el programa perfectamente, ya que ha desarrollado proyectos similares en el pasado”, ha ampliado Cobo.

La iniciativa presentada, permitirá en el caso de ser aprobada por los organismos europeos, situar a la provincia de Soria como referente a nivel nacional e internacional en tecnologías de construcción sostenible con materiales locales que reducen la huella de carbono.

Asimismo, este proyecto también tiene como objetivo, convertirse en un aliciente para las industrias de la madera soriana contribuyendo en su expansión hacia la segunda transformación de la madera.

De esta forma, se generaría un impacto positivo en el tejido industrial de la provincia y en la creación de puestos de trabajo con un importante valor añadido.

Diputación apoyará a través del Cesefor el proyecto burgense

La Diputación provincial ha ofrecido también su versión sobre este episodio político.

"El proyecto para el que el ayuntamiento de El Burgo de Osma ha solicitado apoyo no pasó por Junta de Gobierno de la Diputación provincial al tener solo conocimiento del mismo a través de información verbal, careciendo en todo momento del documento que recoge la iniciativa", ha puntualizado.

El equipo de gobierno de la Diputación ha coincidido a la hora de considerar que el Cesefor, cuyo patronato preside la institución provincial y que lleva años especializado en el desarrollo integral del sector forestal mediante la investigación, innovación y fomento de la sostenibilidad, en todos sus ámbitos productivos, es sin lugar a dudas el organismo más adecuado para prestar el respaldo necesario a la importante iniciativa a la que se ha sumado el Ayuntamiento de El Burgo de Osma junto a la Universidad Politécnica de Madrid, así como empresas de carácter nacional e internacional.

"Todos los acuerdos que se adoptan en la Junta de Gobierno son por unanimidad de todos sus miembros y en este caso no se pudo adoptar un acuerdo porque no hay ninguna solicitud formal por escrito de ninguna empresa, ni de ningún ayuntamiento, solo conversaciones verbales sobre las que no se puede tomar acuerdo", ha señalado.

Es un proyecto específico de I+D sobre madera laminada para lo cual la Diputación forma parte y tiene la presidencia de un centro forestal específico de estos temas que es el Cesefor y se creyó conveniente que Diputación entrara a través de este centro especializado.

El objetivo de la Diputación es que se consigan el mayor número de proyectos para la provincia, tanto los presentados por la propia institución, como por el resto de ayuntamientos, asociaciones, empresas y particulares, apoyando a todos ellos, y destacando la gran labor que se ha hecho para acceder a estos fondos de europeos.

"Rentabilizar todos los esfuerzos debe ser la pauta a seguir, que en el caso del proyecto presentado por el ayuntamiento de El Burgo de Osma para impulsar el sector de la madera en el Pacto Verde, todos los miembros del equipo de gobierno consideraron que el interlocutor válido debe ser el Cesefor, donde tantos esfuerzos ha hecho la Diputación para que su desarrollo sea un pilar fundamental en la economía forestal de la provincia", ha apuntado.

Diputación ha asegurado que respaldará este proyecto, que pretende la construcción de tres edificios sostenibles en El Burgo de Osma, a través de un organismo especializado como es el Cesefor, cuyos trabajos son reconocidos a nivel nacional e internacional, y es el mejor asesor, en caso de que lo requieran, para colaborar en este interesante proyecto.