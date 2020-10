Brote declarado en residencia de mayores de Osma

Martes, 20 Octubre 2020 20:30

Los Servicios Epidemiológicos de Junta de Castilla y León en Soria han declarado este martes un brote sociosanitario por la COVID-19 en la residencia de personas mayores Santa Cristina, de Osma, con hasta el momento nueve positivos por PCR, de los que ocho son residentes y el otro es un trabajador.



El Servicio de Epidemiología ha conocido el resultado positivo de un trabajador el pasado domingo y el Equipo de Atención Primaria ha realizado, en primera instancia, pruebas PCR a 23 residentes y tres trabajadores, considerados casos estrechos, resultando positivas ocho de las pruebas practicadas a los residentes, el resto negativas, según ha informado en un comunicado la Delegación Territorial de la Junta en Soria.

Se trata de un centro muy bien zonificado, con residentes distribuidos por sectores que no tienen contacto entre ellos, por lo que el peligro de contagio es menor.

No obstante, en la mañana de este martes, profesionales sanitarios del equipo COVID-Residencias y del equipo de Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de El Burgo de Osma han visitado la residencia, junto a responsables sanitarios del centro, y han tomado muestra PCR a otros catorce residentes, considerados contactos según la zonificación del centro, y 8 trabajadores.

También han pasado consulta y, hasta el momento, los residentes con PCR positiva no presentan síntomas.

Por otra parte, en el caso del brote de ámbito mixto (social y sociosanitario) declarado en la localidad de Valdeavellano de Tera, la Junta ha confirmado que el número actual de casos positivos es de 78 (47 de ámbito social y 31 de ámbito sociosanitario).

En la jornada de ayer, el equipo COVID-Residencias, en colaboración con el equipo de Atención Primaria del centro de salud Soria Rural y responsables sanitarios de la residencia, visitó el centro de mayores pasar consulta y evaluar el estado de salud de los residentes (30), de los que hasta el momento aproximadamente la mitad presentan sintomatología.