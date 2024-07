Adelante proyecto para restaurar muralla de la Puebla del Castillo de Osma

Jueves, 25 Julio 2024 16:55

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta en Soria ha informado favorablemente el proyecto básico y de ejecución de consolidación y restauración de la muralla de la Puebla del Castillo de Osma.

Las obras están promovidas por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio M.P.S.A. (SEGIPSA) como medio de gestión de la Subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural de España.

El proyecto plantea la realización inicial de una serie de sondeos y catas arqueológicas, previas a la intervención restauradora; una vez ejecutadas estás, se completaría las excavaciones y se consolidarían tanto las estructuras murallas descubiertas, como las actualmente visibles; finalmente, se adecuará un recorrido de visita de las zonas recuperadas permitiendo recorridos abiertos conectados a las redes viarias existentes.

Será necesario el apeo de las estructuras existentes, y la creación de caminos de obra, así como la implantación de elementos de protección y seguridad.

Las actuaciones a llevar a cavo serían una serie de sondeos y catas arqueológicas iniciales, compuestas por 7 sondeos arqueológicos hasta la profundidad necesaria para localizar la primera ocupación, una cata arqueológica en la torre del agua para identificar todos los restos murarios del área primando la conservación de elementos de interés y una segunda cata arqueológica en el muro oeste, la cual persigue la localización de la traza de la muralla a ambos extremos de los restos murarios y de los distintos restos entorno al mismo.

La adecuación y creación de caminos de acceso a la obra, uno en la parte superior y otro en la inferior de la traza de la muralla.

Excavaciones generales y en bandas paralelas a la muralla, las cuales, fundamentalmente consistirán en el desescombro generalizado de los espacios exteriores hasta la rasante de la muralla, y el desescombro interior hasta niveles de uso originales a conservar, descendiendo hasta niveles inferiores siempre que se identifiquen salidas de agua, saeteras u otros elementos reflejados en la cara exterior de la muralla. La consolidación y restauración de restos arqueológicos, los cuales radicarán en la consolidación de restos murarios, restauración parcial de careados, fábricas y paramentos, la realización de recalces, cosidos o atados puntuales y el remate y coronación de muros y la restauración volumétrica puntual.

Por último, se realizarán los suelos, pavimentos y la adecuación de recorridos.

Esta intervención ha sido autorizada debido a que está encaminada a la conservación y mejora de la Muralla de la Puebla del Castillo de Osma así como su puesta en valor y la difusión de su conocimiento, con una serie de indicaciones: en función de los resultados de los sondeos arqueológicos pendientes de realizar, se valorará el alcance definitivo de determinadas actuaciones apuntadas en el proyecto; habrá de tratarse con especial cuidado el perfilado del terreno, en su caso, desde la base de la muralla a fin de no provocar descalces ni afecciones en la cimentación de la misma; se minimizará el impacto de la obra nueva sobre lo existente; se deberá tener en cuenta la existencia de una posible coracha documentada en anteriores excavaciones, en relación con las actuaciones de puesta en valor del proyecto.

Incorporación de datos relativos a las obras de Consolidación y Restauración final del recinto amurallado de Calatañazor

Se incorporan datos relativos a las obras de Consolidación y Restauración final del recinto amurallado de Calatañazor y su control, seguimiento y excavación arqueológicos, promovido por la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Incorporación de datos relativos a las obras de Consolidación y Restauración final del recinto amurallado de Calatañazor y su control, seguimiento y excavación arqueológicos. Promotor: Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Se aporta informe indicando que una vez en marcha las obras en el recinto amurallado de Calatañazor surgen la necesidad de dejar una atarjea / portillón en la denominada zona A. En esta zona se plantean dos cuestiones: Por una parte, al cerrar todo este tramo, se cortará la salida directa a extramuros obligando a dar un gran rodeo. Por lo que se sugirió desde el propio ayuntamiento la posibilidad de dejar algún portillón. Por otra, hay que dejar drenajes y salida de agua para que ésta no se embalse contra la muralla.

Por ello se propone dejar una apertura, a modo de atarjea, de pequeñas dimensiones respeto a los lienzos amurallados, pero que permita la salida directa del agua.

La Ponencia Técnica celebrada el día 16 de julio propuso: Considerar oportuna la realización de atarjeas de pequeñas dimensiones para evacuar el agua. En cuanto a dejar un paso de salida a extramuros, si se considera imprescindible, se deberá buscar otra solución.

El día 23 de julio se presentó documentación, en base a la cual se emitió el siguiente informe en el que se plantean dos posibles alternativas: Hueco adintelado con una chapa de acero corten haciendo la embocadura, a modo de estructura no visible, sobre la que además se podría grafiar con láser la fecha actual en la que se ejecuta, lo cual documentaría también la reconstrucción del lienzo. O un hueco roto, como si no llegásemos a completar el cierre del lienzo, que realmente pasa más desapercibido, pero no se da información adicional alguna.

Se propusieron dos opciones: Considerar oportuna la realización de atarjeas de pequeñas dimensiones para evacuar el agua. En cuanto a dejar un paso de salida a extramuros, al considerarse imprescindible por parte del ayuntamiento, se debe buscar una solución basada en dos alternativas posibles: Por un lado, que no se reconstruya la muralla de forma completa, y por otro lado, si se decide hacer un hueco en la muralla reconstruida, debe plantearse una solución conjunta con la intervención en el interior del recinto amurallado en la que se resuelva además de la accesibilidad de salida del interior al exterior, la integración en el propio entorno, definiendo cotas de terminación finales y niveles de relleno o excavación