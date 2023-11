Soria ¡Ya" censura olvido de carretera de Barcones

Miércoles, 15 Noviembre 2023 13:06

Soria ¡Ya! ha lamentado y censurado que PP y Vox no hayan apoyado hoy, en las Cortes regionales, la reparación de la carretera autonómica SO-154, que comunica el pueblo soriano de Barcones, en la comarca de Berlanga, con el límite provincial con Guadalajara.

La procuradora de Soria ¡YA!, Vanessa García, ha expuestoen una proposición no de ley (PNL) en la comisión de Movilidad del Parlamento autonómico que, ante el actual mal estado de conservación y la falta de actuación de la Junta, es necesario que se realice la redacción de un proyecto para el ensanche, mejora del firme y de la seguridad vial de esta infraestructura perteneciente a la Red Regional de Carreteras de Castilla y León.

Esta nueva iniciativa sobre infraestructuras de Soria ¡YA! no ha salido adelante al no contar con el apoyo de los grupos mayoritarios de las Cortes, PP y Vox, que han votado en contra aduciendo motivos que ya han esgrimido en comisiones con propuestas similares: carretera con poco tráfico y cuestiones presupuestarias.

Sí ha recibido los votos afirmativos de los grupos Socialista y Mixto (Por Ávila).

Esta es la séptima proposición no de ley de Soria ¡YA! sobre carreteras rechazada por PP y Vox.

Anteriormente no prosperaron las iniciativas relacionadas con las carreteras autonómicas SO-110, SO-152, SO-350, SO-910, el cruce de la CL-116 y SO-100 en Berlanga de Duero y el estudio informativo para la construcción de la autovía autonómica entre Soria y Burgos, una promesa de Fernández Mañueco en la campaña electoral de febrero de 2022. Todas ellas fueron defendidas en la Comisión de Movilidad.

“Este rechazo constante de PP y Vox, su falta de compromiso con los problemas de los sorianos por considerarlos temas menores, no van a ser obstáculo para que sigamos defendiendo propuestas pensadas en Soria y para Soria”, han censurado desde Soria ¡YA!.

El movimiento ciudadano ha lamentado en un comunicado que Partido Popular y Vox “hablen de igualdad entre ciudadanos, que exijan al Gobierno central que ejecute infraestructuras en la Comunidad, pero cuando les toca a ellos comprometerse con los sorianos sólo saben poner excusas, ahondando la brecha entre castellanos y leoneses de primera y de segunda”.

Carretera autonómica olvidada

Con origen en Barcones, los 4,3 kilómetros de la SO-154 unen la comarca de Berlanga de Duero con la carretera GU-154, en el límite con la provincia de Guadalajara.

Junto a la carretera autonómica castellano manchega crea un eje que conecta esta zona de Soria con Atienza y la A-2, un nexo que usan los vecinos de la zona para no tener que desplazarse hasta Almazán o Medinaceli en sus viajes hacia Madrid.

Tal y como ha descrito García en su intervención, esta carretera no dispone de anchura suficiente, no tiene ningún tipo de separación a través de una marca vía horizontal por sentido en todo su recorrido, no cuenta con arcén y la vegetación está invadiendo la calzada.

En esta PNL, Soria ¡YA! ha propuesto ensanchar y mejorar la plataforma, así como el firme de la actual vía, hasta los dos carriles de circulación, y ampliar el arcén y berma de seguridad en todo el recorrido. También se ha solicitado la adecuación de señalización horizontal, vertical y balizamiento al trazado modificado.

Como en otras vías autonómicas sorianas, el acondicionamiento de esta carretera ya aparecía en el frustrado Plan de Carreteras 2008-2020 de la Junta de Castilla y León, en el que se proyectó la mejora de más veinte vías de la provincia de Soria, incluyendo conversión de la CL-101 entre Ágreda y Almazán en autovía, proyecto que hoy está en un cajón.

Ayudas al comercio rural

Por otro lado, García defendió ayer en la comisión de Industria de las Cortes una proposición no de ley (PNL) en la que se instaba a la Junta de Castilla y León a poner en marcha una línea de ayudas a tiendas y pequeños comercios del mundo rural de la Comunidad para evitar su cierre.

Con esta iniciativa, Soria ¡YA! proponía favorecer a este sector a través de un plan integral, tanto la instalación como el posterior mantenimiento de pequeñas tiendas y comercios.

La PNL no salió adelante al no contar con el apoyo de PP y Vox presentes en la comisión. Entre los votos negativos del Partido Popular estuvo el del procurador soriano Pedro Antonio Heras.

Con esta iniciativa, Soria ¡YA! buscaba valorizar a los pequeños comercios del interior de las provincias de Castilla y León, ya que entienden que estos pequeños negocios “son la auténtica columna vertebral de los pueblos de la Comunidad y una herramienta imprescindible para mantener y atraer población”.

Soria ¡YA! recuerda que la provincia tiene un tejido empresarial que está formado por multitud de micropymes con un trabajador; además, la dispersión de sus habitantes, con una densidad que es diez veces menor que la densidad de población de España, dificulta la supervivencia de muchos comercios, claves en el mantenimiento de población en el mundo rural al ser un servicio de primera necesidad.

Presupuestos Generales de la Comunidad

Soria ¡YA! ha calificado como una mala noticia para Soria y Castilla y León que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, haya reconocido que es posible que los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024 estén abocados a una prórroga, la cuarta en los últimos seis años.

“Se nota que no están a lo que deberían estar, que es a los problemas de la comunidad en la que gobiernan”, ha acusado.

A ojos de Soria ¡YA! urge a la Junta que tenga preparadas las cuentas para 2024 ante los grandes desafíos a los que se enfrenta la Comunidad, como la despoblación, la sanidad, la bajada de natalidad y el envejecimiento.

El movimiento ciudadano no entiende que Castilla y León sea la única comunidad autónoma que no ha presentado el proyecto de presupuestos a su parlamento para el próximo ejercicio.

“Once ya lo han hecho y cuatro de momento han aprobado su techo de gasto. Y esto no es una cuestión de qué color gobierna en cada comunidad, es una cuestión de enrocarse en una postura que perjudica a los ciudadanos de Castilla y León. Mucho nos tememos que esta posición es fruto de puro interés partidista”, han lamentado desde Soria ¡YA!.