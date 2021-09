El Camino de Santiago en bici por solidaridad

Martes, 07 Septiembre 2021 17:23

El adnamantino Ángel Martín Vizcaino se encuentra en pleno recorrido en bicicleta del Camino de Santiago en una experiencia vital donde las pedaladas quieren que sirvan para homenajear a los inmigrantes que se juegan la vida en busca de una vida mejor en Europa.

A sus 75 años, el ex-alcalde adnamantino lleva unos días pedaleando y lo hará durante los próximos días, desde Almazán hasta Finisterre, un paraje donde hay erigido un monumento al emigrante.

Martín Vizcaino inició su periplo el pasado 1 de septiembre desde la plaza Mayor adnamantina donde fue despedido por su familia y algún amigo que le desearon "buen camino".

En la tercera etapa, culminada el 5 de septiembre, ha llegado ya a Burgos, tras cruzar localidades como Covarrubias y seguir el Camino de la Lana.

"He sentido cierta alegría cuando he llegado a la catedral que este año celebra su 800 aniversario. Pensaba en la coincidencia del día de hoy: He salido de un gran monasterio cuyos orígenes se remontan al siglo VII, y he llegado a la gran catedral de Burgos, todo ello en un día que para los adnamantinos es el día más grande del año: "El día del Excelso Patrón Jesús Nazareno". ¿Coincidencia?.", ha escrito en las redes sociales.

Martín Vizcaíno, que había pensado hace unos años realizar este camino, quiere homenajear a los que se juegan la vida para tener un futuro mejor lejos de su lugar de origen, en especial a los inmigrantes africanos que arriesgan su vida cruzando el Estrecho.

Además las pedaladas quieren ser ejemplo para sus nietos Alonso, Malena, Mario y Mara, para que aprendan la importancia de saber sacrificarse por solidaridad.