Cartel taurino de categoría en Almazán

Viernes, 30 Julio 2021 21:00

Los aficionados taurinos tienen cita en Almazán este mes de agosto con un cartel de categoría, en el que está el soriano Rubén Sanz.

La corrida de toros será el próximo 21 de agosto, a las seis de la tarde, en la plaza de toros de Almazán, con un cartel formado por el riojano Diego Urdiales, el soriano Rubén Sanz y el sevillano Juan Ortega, que se enfrentarán a toros de la sevillana ganadería de Soto de la Fuente.

"El aficionado de los toros ha demostrado que es prudente y sensato, guarda las medidas de seguridad y creo que la gente podrá disfrutar en Almazán de este gran cartel y de una entrada en torno a 2.500 o 3.000 espectadores", ha recalcado.

La empresa Ignacio Ríos organiza este cartel, cuyas entradas se podrán adquirir en taquillas a partir del 14 de agosto y en la plaza Mayor de Almazán.

No obstante, los aficionados pueden reservar ya su entrada llamando al teléfono 669 565 211.

Los precios serán los de otros años en la plaza de toros de Almazán: 35 euros en tendido general; 30 euros, en sol; y 43 euros en barrera y los jubilados, 30 y 26 euros, y los niños, 12 y 6 euros.

Rubén Sanz regresará a la plaza de toros de Almazán, tras su última comparecencia en 2009.

El torero ha señalado que ha coincidido con Diego Urdiales y Ortega en el campo y en el caso del riojano, entrenando.

"En una plaza de toros no hemos coincidido y me hace mucha ilusión porque son toreros a los que admiro y que hacen el toreo cómo a mi me gusta", ha señalado.

Además, el torero soriano tiene confirmada su presencia en otro cartel este verano, en concreto en Cuéllar.

"Esperamos que salga las cosas bien en Almazán, para que sigan saliendo corridas", ha deseado.