Nueva apuesta socialista en Gómara

Lunes, 15 Mayo 2023 09:06

María García de Vinuesa González es la apuesta del PSOE para presidir el Ayuntamiento de Gómara. Vinculada a la población, quiere romper la posible desconfianza a la hora de votar, con el impulso de proyectos para revitalizar este pueblo que sufre en sus carnes el problema de la despoblación.

García de Vinuesa ha asegurado que el objetivo principal de su equipo es “atraer inversión y utilizar el presupuesto y los fondos con los que ya cuenta el Ayuntamiento para el mantenimiento continuado en el pueblo, pues todos los vecinos de la localidad así lo merecen”.

Los socialistas no dudan que en los primeros años de gobierno del actual alcalde se hicieran cosas positivas, pero desde luego no ha sido así los últimos, en los que “se ha visto y se puede demostrar un deterioro insostenible de la localidad”.

García de Vinuesa ha reconocido que, “no cuento con la experiencia al frente del Ayuntamiento de la que presume el actual alcalde, pero supongo que él tampoco la tenía cuando se puso por primera vez al frente del Ayuntamiento, al fin y al cabo, nadie nace sabiendo, y todos nos formamos tanto en lo personal como en lo profesional a lo largo de la vida. Siempre y cuando estés comprometido y muestres ganas e interés, la falta de experiencia no tiene por qué ser un impedimento, sino un nuevo reto.”

En este sentido, ha puntualizado que, “soy consciente de que habrá quien piense que no soy del pueblo, y esto les suponga una desconfianza a la hora de votar mi candidatura, pero a estas personas me gustaría comentarles que me considero de Gómara y que mis raíces son de allí. Mi abuela, Dña. María, como así la recuerda todo el mundo, tampoco era de Gómara, acudió a vivir allí en 1943 para hacerse cargo de la Farmacia como titulada de la misma hasta la fecha de su muerte y todo el mundo la trató siempre como una vecina más del pueblo. A pesar de no ser del pueblo fue siempre una fiel servidora del mismo, no cerró su farmacia nunca y abría sus puertas fuese la hora que fuese para cualquier cosa que necesitara un vecino. Yo mis raíces no las olvido y me siento muy orgullosa de ellas.”.

La candidata del PSOE nació en Madrid, es empresaria, asesora laboral y fiscal y ha estado vinculada a la localidad desde su nacimiento.

Desde siempre ha ido a pasar fines de semana, Navidades, Semana Santa y vacaciones de verano completas con sus abuelos en Gómara, ahora sigue yendo de forma asidua ya que mantiene una casa en propiedad.

Es consciente de que la localidad sufre de la misma despoblación que otros muchos municipios de la provincia, y que es imposible que Gómara vuelva a ser lo que era en cuanto a número de habitantes, comercios abiertos, sucursales bancarias o número de niños que acuden a su colegio.

Ve con desesperanza la dejadez a la que ha llegado la población en cuanto a falta total y absoluta de limpieza de calles, de mantenimiento urbano de las mismas, abandono absoluto de las instalaciones municipales y deportivas así como el cuidado de zonas ajardinadas o incluso dejadez por parte del consistorio en el recobro de deudas de terceros. “Creo firmemente que es necesario saber los recursos reales con los que cuenta el pueblo y empezar a gestionar los mismos de una manera eficaz”, sostiene.

“Me sobreviene una gran nostalgia cuando recuerdo cómo era mi pueblo cuando yo era pequeña, y al ver cómo se encuentra ahora, pienso en que, si otros cercanos han conseguido no sólo mantenerse, sino crecer, invertir y construir nuevas instalaciones. ¿cómo es posible que Gómara, siendo cabeza de comarca, esté dando pasos tan agigantados, pero hacia atrás? “sentencia con el propósito de impulsar proyectos si los vecinos le otorgan la confianza el 28 de mayo.