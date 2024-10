Ya me duelen los Acuíferos, Señorita

Lunes, 14 Octubre 2024 08:07

Ángel Coronado incide en este articulo de opinión en la defensa de los acuíferos, principio de la vida, frente a cualquier explotación ganadera que los amenace.

Cuando dos líneas se cruzan es porque siguen caminos distintos, pero al menos en ese punto, el punto en el que se cruzan, ambas coinciden. Pero cuando se cruzan en el más allá, que nadie lo dude, son paralelas, esto es, nunca (excepto en el más allá), se cruzan. Dejemos a un lado ese más allá, no por nada sino por eso, más acá tenemos espacio y tiempo suficiente a lo que vamos, que para ir al más allá nos llevan quieras que no. Cuando veas a tu lado alguien o algo en paralelo, regatea para despistar y sigue buscando. Busca.

Buscando qué

Pues algo que siempre puedas encontrar, porque en este más acá en el que a todos nos nacieron, siempre hay algo con lo que te topas a poco que busques. Pero eso sí, tienes que buscar. Acaso encuentres, pero eso no quita lo otro. Tienes que buscar. Y si te buscan en paralelo, haz un regate y que te dejen en paz. Muchas gracias. Que Dios se lo pague. Que no te encuentren. Eres tú. Busca el encuentro tú

Busca qué

Que nadie te siga en paralelo. Ahora me acuerdo. Un nombre. Sergio Piasecky. Contrabandista. Delincuente. Un libro (novela): “El enamorado de la Osa Mayor”. En esa edad en la que, ya lector y leído el catecismo y el abecedario empiezas a leer por tu cuenta y lo mismo te da cualquier papel con sólo que tenga letras, tropecé con ese libro. Un contrabandista, un delincuente enamorado de la Osa Mayor. Y lo encontró

Qué

Encontró algo a lo que nadie le podía seguir en paralelo porque nadie estaba enamorado de la Osa Mayor. Y como era delincuente y contrabandista y el gráfico de sus caminatas era complejo y naturalmente solitario y furtivo, siempre encontraba caminatas que se le cruzaban y que nunca lo seguían. Buen cuidado tenía, y decía eso. Puntos de encuentro.

Y ahora una cosa que urge mucho más que ninguna otra de las que andan por encima de la mesa. Estamos aquí. No estamos en el más allá. Y siempre, desde siempre, habiendo estado y estando en este aquí, se puede dibujar, con solo poner un poco de tinta en los zapatos, las vueltas y revueltas que uno da. Y siempre dibujamos garabatos a poca tinta que te pongas en los zapatos.

¿Sin ser contrabandista? ¿Sin ser delincuente?

Exacto. A eso voy precisamente. Lo puedes conseguir con sólo beberte ahora mismo un vaso de agua. Al desayuno solo café. Tómate un zumo de refresco luego, y a la siguiente, deja pasar un rato y si quieres, agua otra vez. Y no te olvides de la tinta en los zapatos. No hace falta que seas delincuente ni contrabandista. Y además no lo recomiendo.

Vale. Prosiga

Acabo de leer un artículo que me ha gustado y es por eso que prosigo, señoría. Y como yo condeno esa patochada de pintar en las paredes que muera o que viva nadie, condeno al patocho que lo haga. Y como el rastro de ese patocho se ha cruzado con el mío, encontré lo que buscaba. Un punto de encuentro

¿Se declara usted patocho?

De ninguna manera, Señoría. Un punto de encuentro no es un punto de acuerdo. Un punto de encuentro, usted lo sabe, Señoría, es justo éste. Acabamos de encontrarnos, Señoría ¿Dicho sea con todos los respetos, Señoría ¿Se declara usted patocho?

¿Cómo?

Que si se declara usted patocho, Señoría. Dicho sea con respeto

¡Desalojen la sala de las audiencias y alojen a este sujeto en alguna estancia desalojada previamente para que, preso, esté solo. Y cierren la puerta luego después de haber salido y pongan ustedes la llave sobre la mesa! ¡He dicho!

El entuerto se deshizo. Su señoría lo entendió. Y me liberó. Su Señoría es listo y lo entendió. Lo que importa es eso, Señoría, que nadie te siga en paralelo. Ni su Señoría ni uno mismo deambulamos en paralelo. Aclarado esto el entuerto se deshizo. Con Soria Verde me pasa lo mismo. Ni Soria verde ni uno mismo deambulamos en paralelo. Por eso nos encontramos y ya encontrados, estamos de acuerdo. Con su permiso, Señoría, y contando con que no me gustan los tatuajes bajo piel y no le veo a usted, señoría,…..

Ni nunca lo verá

…..tatuaje ninguno, otra cosa es el cerebro, Señoría. He tatuado en mi cerebro lo que Soria Verde dice. En una región del cerebro todavía libre de tatuajes, que poco a poco, y como quien dice a la chita callando, se me viene tatuando poco a poco, La Osa Mayor aparece también, Señoría. Mi preferida es Orión. Y lo confieso, Señoría, tanto aborrezco el tatuaje a la vista y bajo la piel, que hasta en alguna ocasión pensé borrarme tres lunarcitos que tengo en el brazo, Señoría. Orión solo es eso. Diez pequeñas estrellitas. Pero como esas tres juntas y seguidas, pequeñitas pero bien visibles, la cintura del celeste cazador, ninguna de las otras siete. Parecen tres lunarcitos blancos y brillantes en la negra piel de la noche. El resto se dispone de la única manera en que Orión se nos presenta por allá. Tengo tres lunarcitos en el brazo, juntos los tres y seguidos. Por ahora, y espero que por siempre, los dejaré tal cual. Porque la verdad, no acabo de entender esa manía de tatuarse a la vista de cualquiera, Señoría. Me parece que no se trata de tatuajes de verdad, en sí mismos y bien entendidos. Ya digo. Valga el lunar. Cualquiera los tiene y apuesto no estar solo en eso. Por lo que no paso es por lo otro, Señoría, ni con las patochadas de pintar en las paredes que viva o que muera nadie, Señoría, ni por quitarme o ponerme lunares o dibujos bajo la piel. Porque lo de enguarrajear el acuífero del agua que bebemos todos, o de joderle a uno el agua del grifo para beber (a ver cómo bebo, a ver qué refresco me bebo), joder con el agua, eso no es cosa de patocho, Señoría. Eso es delito, Señoría..

Y no vamos a repetir lo que dice Soria Verde. No cambio en ello ni punto ni coma, Señoría.

Añadiré por mi cuenta que ya me duelen los acuíferos, Señorita, digo Señoría, que ya empiezan a dolerme los acuíferos.

Fdo: Ángel Coronado