Carta abierta al alcalde de Soria

Lunes, 14 Octubre 2024 18:34

Cuatro asociaciones (Amigos del Museo Numantino, Asden-Ecologistas en Acción, Hacendera y Soria por el Futuro) dirigen esta carta abierta al alcalde de Soria, Carlos Martínez, para que el Ayuntamiento -hasta ahora, pasivo- tome medidas para evitar la urbanización del Cerro de los Moros.

Ilmo. Sr. Alcalde:

Nos dirigimos a usted como máximo responsable que es de la defensa y protección del patrimonio natural y cultural de todos los sorianos, a propósito del futuro del Cerro de los Moros. Lo hacemos de forma abierta por tratarse de un tema de interés general del que todos los sorianos, en nuestra opinión, deben ser conocedores y partícipes.

Y lo hacemos en la confianza de que tanto usted personalmente como su partido político están comprometidos en impedir cualquier actividad urbanizadora que pueda dañar los valores paisajísticos de uno de los lugares con mayor valor emocional para el conjunto de sus vecinos, y, desde luego, con el mayor potencial de desarrollo del deseado Parque del Duero Antonio Machado. Confianza gratuita, ya que la falta de decisiones municipales en ese sentido apuntan en dirección contraria.

Desde 2019, en que se presentó la propuesta MP-27 de modificación puntual del PGOU, hasta el presente año, se han publicado en los medios sorianos un buen puñado de artículos en los que se han aportado argumentos técnicos y jurídicos, así como el método administrativo para la consecución de ese objetivo. Los dos últimos en El Mirón de Soria (10 y 11 de julio pasado) sobre lo que podría haber hecho el Ayuntamiento para zanjar definitivamente el contencioso a favor del interés público que usted debe proteger.

Pero las cosas han cambiado sensiblemente a partir del pasado 7 de agosto. Como ya le habrán advertido los responsables técnicos y/o jurídicos del Ayuntamiento, el día 7 de agosto de este año ha caducado la vigencia del Informe ambiental estratégico que la JCyL consideró válido para la propuesta MP-27 que actualmente se tramita (Orden FYM/726/2020, de 20 de julio). Lo establece así la vigente Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (Artº 31.4) y lo ha recordado expresamente el Jefe del Servicio de Evaluación Ambiental de la JCyL en su informe de fecha 07 de abril de 2023 (recibido en el Ayuntamiento el 11 de abril de 2023).

Eso significa dos cosas:

a) Que la propuesta MP-27 en tramitación ha quedado caducada por carecer del preceptivo Informe ambiental estratégico y por tanto debe archivarse. Es decir, que ya no es válida a ningún efecto, y que, por tanto, no puede continuarse su tramitación de cara a su posible aprobación provisional. Es de suponer que haya dictado las oportunas órdenes.

b) Que inexcusablemente, si el promotor quiere continuar la tramitación de la MP-27, tiene que realizar de nuevo TODO EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL para poder tramitar en el Ayuntamiento una nueva propuesta de modificación puntual del PGOU.

Entonces, ¿qué puede hacer ahora el Ayuntamiento para evitar la repetición del anterior escenario? Sólo una cosa: acordar de inmediato la iniciación por el propio Ayuntamiento de un proceso de modificación puntual del PGOU en el Sector del Cerro de los Moros para revisar la calificación de usos del suelo, transformando en rústico con protección cultural y paisajística la mayor parte de los terrenos (con la posible excepción de los que bordean las calles Marcelino Camacho). Con ese acuerdo y la aprobación inicial de los oportunos documentos se impediría la presentación de una nueva propuesta por el promotor, que, no se olvide, no ha consolidado ningún derecho urbanístico sobre esos terrenos. Así es la Ley, usted lo debe saber, y es bueno que así sea. El promotor no ha desarrollado la urbanización de los suelos en los plazos que la Ley señala, lo que deja en completa libertad al Ayuntamiento para modificar, sin ningún tipo de responsabilidad patrimonial, el PGOU.

Y se preguntará que cómo afectaría ese acuerdo al Convenio heredado (que dice textualmente: 1º.- (El Ayuntamiento de Soria) Determinará en el documento de Revisión de P.G.O.U….).

El Ayuntamiento incorporó al nuevo PGOU del año 2006 los compromisos adquiridos en aquel desdichado convenio y, por tanto, ha cumplido sus compromisos y ha aguantado el PGOU durante 18 años, mientras que la propiedad del suelo no ha hecho nada en ese tiempo para consolidar sus supuestos derechos.

Por tanto pensamos que de ninguna manera, pero el Ayuntamiento cuenta con el preciso asesoramiento jurídico que podrá aportar las claves para una impecable actuación municipal que todos esperamos.

Consideramos que es la última oportunidad de que dispone el Ayuntamiento para conseguir ese objetivo común de la gran mayoría de los sorianos que es la definitiva salvación del Cerro de los Moros de la especulación urbanística. El promotor presentó una propuesta de imposible aprobación. Es llegada la hora de que nuestro Ayuntamiento adopte de una vez por todas la única decisión acorde con la defensa y protección de nuestro patrimonio paisajístico y cultural.

Usted tiene la palabra, Sr. Alcalde.

Fdo: Amigos del Museo Numantino, Asden-Ecologistas en Acción, Hacendera y Soria por el Futuro