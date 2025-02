Te la dan con pensiones

Miércoles, 12 Febrero 2025 08:58

Mario González incide en este artículo de opinión en uno de los pilares del Estado del Bienestar como son las pensiones. En España, según ha resaltado, estamos en una estafa piramidal para los actuales cotizantes y que resulta insostenible. Solo hace sumar deuda del Estado cada día que pasa.

Entre clases pasivas y funcionarios nos hemos convertido en la punta de lanza de la España Vaciada. Todo un éxito. Soria, a pesar de lo que te cuentan, no es una buena ciudad para vivir y, precisamente por eso, no viene nadie. Antes al contrario, la PPSOE y sus caciques están convirtiendo a Soria Capital en un agujero negro que se tragará la provincia entera. Mientras esto pasa, te intentan convencer de que los funcionarios traen estabilidad y que los pensionistas, además de eso, son majísimos. No es cierto. Lo que traen esos colectivos es parálisis, cerrando paulatinamente todos los mercados provinciales. Date una vuelta por la ciudad y reflexiona.

La PPSOE & Asociados saltaron, hace poco, en defensa del sistema de pensiones y de los propios pensionistas. Quieren seguir cambiando votos por pensiones con el dinero de los que trabajan. El que venga detrás, que arree. “Ni son un fraude, ni son una estafa piramidal", nos dijeron antes de votar juntitos -¡es la PPSOE, amiguitos!- la subida anual que garantiza que su tiovivo siga dando vueltas. No protegen el interés general: protegen su chiringuito político. Tenemos un ‘Sistema de Reparto’ que viene directamente de Franco. No obstante, el cuadro económico, la pirámide poblacional y todos los factores que entonces lo hacían viable, han desaparecido.

Tenemos un ‘sistema de reparto’ que significa que las pensiones actuales no se pagan con las cotizaciones realizadas por el trabajador a lo largo de su vida laboral, sino con las cotizaciones de los que actualmente trabajan. Las gallinas que salen por las que entran. Los jubilados que salen cobran de los que entran a trabajar cada mañana. Es el modelo de estafa piramidal de toda la vida. Muchos recuerdan en Soria la estafa piramidal de Fórum Filatélico… !pues es lo mismo! La cotización media es muy inferior a la pensión media y, por eso, las cotizaciones apenas alcanzan a cubrir el 75 por ciento del coste por pensiones. Eso se traduce en un gran déficit que ya suma 100.000 millones de euros anuales. Se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado y desemboca en una deuda pública insostenible que, hace poco, superó los 1,63 billones de euros.

Es un problema político grave, ¡cómo todos los que tenemos! La reelección pasa por privilegiar a cinco colectivos: pensionistas, funcionarios, sindicatos, IBEX y medios de comunicación. Las ayudas políticas –en cualquiera de sus formas- no paran de crecer.

El gasto mensual por pensiones contributivas creció un 30 por ciento en los últimos 5 años, pasando de los 11.500 millones de euros, de 2020, a los 14.500 millones de euros, de 2024.

Mientras, el Gobierno te promete la reducción de la jornada laboral. No te la dan con queso, no, te la dan con pensiones.

El actual sistema de pensiones es, sin ninguna duda, una estafa piramidal para los actuales cotizantes. Para las clases pasivas es un chollo porque muchos reciben una pensión muy por encima de lo cotizado. Ellos votan a la PPSOE que les mantiene en la bicoca. A la PPSOE no le cuesta nada porque al final lo pagarán los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos… de los actuales pensionistas. Entre todos les estáis robando su futuro.

Todo el mundo sabe que el sistema de reparto está abocado al colapso. No obstante, siguen jugando a la patata caliente. Entretanto, consiguen mantener el poder y ponerse de grana y oro al calor del dinero público.

Los políticos obtienen una ganancia real, mientras tú, querido pensionista, obtienes un beneficio ridículo comparado con la ruina que dejas a tus descendientes. ¡Que no te enteras! Que la PPSOE lleva a la ruina a toda tú familia mientras a ti te dan unos caramelitos del Pilar. Te venden que hay que descarbonizar la economía, cuando lo que necesitas es descarbonizar las pensiones. Claro que se puede pasar a un sistema individual donde cada trabajador financie su futura pensión, con sus propias contribuciones y en la medida de éstas. Al margen, por tanto, de la pirámide poblacional y de los políticos. Después, cuantificaríamos actuarialmente el agujero –respetando, incluso, los derechos adquiridos- para empezar a amortizarlo, a renglón seguido, a lo largo del periodo transitorio necesario.

Así se cerraría la actual brecha entre cotizaciones y pensiones y cada trabajador tomaría conciencia de su trabajo, de su ahorro y de su pensión. La PPSOE & Asociados no quiere que tomes conciencia de nada, ni que seas dueño de tú pensión. Quieren que se la debas a ellos, cada mes. Quieren seguir cambiando votos por pensiones. Te han metido dentro de un matrix político donde ya casi nada es real. Nuestra economía está dopada por la financiación extranjera, pero no es gratis. Están desmantelando el futuro del país. Te dan baratijas por oro. ¡Eres un apache y no lo sabes! Cuando las cosas son gratis, es que el precio eres tú. Si estás en activo, te la están dando con pensiones, tontorrón.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados.