Mario González incide en este artículo de opinión en la nueva regulación que quiere imponer el Gobierno de España para acabar o reducir, según sus palabras, los bulos en las redes sociales, cuando es él, el principal difusor de los mismos, en busca de un relato que resulta en ocasiones difícil de encajar en la realidad de los hechos. Al hilo de ello, apunta la designación del alcalde de Soria como futuro secretario general de los socialistas de la Comunidad.

Soriabulos

Se termina el año y toca hacer revisión de lo acontecido. Así lo piensa también Ricardo Mínguez que, en su última tribuna (‘Adiós alcalde, que nos vaya bonito’, EMS 17.12.24), repasa algunos de los muertos que deja tras de sí este personaje en su huida de Soria -en papamóvil, por supuesto- para disfrazarse, en el PSOECYL, de delegado de Ferraz. Tras 18 años en la alcaldía, además de lo apuntado, deja un torrente de asuntos sin resolver entre los que destacan la Soria partida en dos, el embudo del Espolón y lo de la RPT del ‘Cortijo’ (USO dixit), que merece comentario aparte: contrataron al primer espada de la UGT para resolverlo –por la inutilidad de Eder- y, meses después, vuelven a presentar la misma RTP de Eder. Vamos listos si esto es lo que quieren para CYL.

La PPSOE es tan buena como lo fuera el General. Por eso celebrará, este 2025, el 50º aniversario de su muerte. Emocionalmente, es una vuelta a donde empezó todo: a la dictadura. Subliminalmente, es el reconocimiento de su paternidad. El General tenía mucha guasa –igual que éstos- y a la libertad de prensa la llamaba NODO. En el mismo sentido, ahora, el gobierno anuncia la tramitación de una Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación (otro homenaje al franquismo). Quieren protegerte de los bulos de la prensa y, especialmente, de aquellos ‘usuarios de especial relevancia’ que superan los 100.000 ‘oyentes’. El que no esté alineado con el relato del gobierno, cuando entre en vigor, tendrá que rectificar el contenido de sus publicaciones si le llaman a capítulo, si no quiere verse delante de un juez.

Afortunadamente, no está en vigor todavía. Si lo estuviera, Carlos Martínez podría tener problemas con estas declaraciones: “Primero hay que hablar de proyecto y después de la persona que lo lidere. Sea yo u otro es secundario"; "Creo que esto hay que abordarlo de una forma en la que el proceso no se reduzca a la mera designación de personas porque sería una manera de enmascarar el debate de fondo interno que se debe producir”; “No hay que tener miedo a la confrontación democrática interna, pero en Castilla y León vamos a intentar buscar unas salidas mediante el diálogo y el consenso y luego la militancia decidirá. Bien sea a través de primarias, bien a través de una única candidatura". Juzguen, ustedes, si se trata de bulos o no.

La realidad, para mí, aparece condensada en la tribuna ‘La cuña soriana’ (EMS, 10.12.24). Allí expuse que Ferraz quiere ponerle ruedas a Tudanca porque, sencillamente, no es del gusto de Sánchez (se atreve a criticarle). Por eso, ha encargado su asesinato político poniendo la daga en la mano de Carlos Martínez. Ferraz va a hacer lo imposible por allanar el camino de este Bruto moderno, cerrando la puerta a cualquier debate interno y a la celebración de primarias, para imponerlo, por designación del César, a través de una candidatura única. ¿Qué pinta la militancia de base en todo esto? Absolutamente nada. ¡Esta es la democracia de la PPSOE!

Los bulos, querido lector, siempre vienen del poder. El poder controla los grandes medios para venderte un relato de participación, donde no la hay; de debate, donde no lo hay, y de elección, donde solo existe el dedo del Puto Amo. La PPSOE se ha convertido en una fábrica de bulos y, en Soria, tenemos los ‘Soriabulos’. Campañas de desinformación para que no te enteres de lo que pasa mientras te mantienen polarizado. Por eso reclaman ese Derecho de Rectificación: para que nadie ose desdecir el relato de la PPSOE. Pretenden que no presente molestas aristas cuando te lo hacen tragar. Quieren que entre tan suave como lo hacía el NODO.

De nada sirven ya los Derechos Constitucionales. Ni el fundamental de la libertad de expresión y de prensa (20 CE), ni ese otro de la participación en la vida política, económica, cultural y social (9 CE). La PPSOE concentra todo el poder y opera casi sin límites. El aparato, controlado por una minoría, impone a sus comisarios y lo llama democracia interna. Para hacerlo cuentan con la complicidad de los militantes. Si, como militante, no fomentas el debate para buscar soluciones a los problemas de la sociedad, ¿qué haces en el partido? Si no exiges unas primarias para poder elegir un proyecto y un líder, ¿qué haces en el partido? ¿Sólo vas a aplaudir, pilluelo? Nos queda muy poco de democracia en España, apenas el voto. No lo tires, ni como militante ni como ciudadano. Apuesta por tú país. Apuesta por el debate y por las mejores ideas para todos, vengan de donde vengan. Rechaza las imposiciones y manda a paseo a todos esos mentirosos que solo aspiran a reponer la dictadura. Feliz Año.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados.