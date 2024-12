De nuevo los Tres Tristres Tigres

Sin salirnos del Mirón ni subidos a un elefante por las selvas de la India a la caza del tigre, tres tristes tigres tenemos. A tres titulares de sus correspondientes artículos llamamos tristes tigres, porque sin atender a lo que dicen ni a otra cosa diferente a sus títulos, y a decir por cualquiera (que no necesariamente fuese quien esto escribe), se ajustan como anillo al dedo de lo que uno quisiere, uno cualquiera que quisiere decir lo que decimos, dijese según sigue: Tres Tristes Tigres que son tres espléndidas y salvajes fieras. Venecia, Río de Janeiro y cualquier otra ciudad, la que ustedes quieran, vale Soria en su eterno Carnaval de los disfraces. Tres espléndidas y salvajes fieras disfrazadas de tres cerditos, tres simpáticos sobrinitos del inigualable pato, pato Donald, Jorgito, Jaimito y Juanito, o las tres pacientes y adorables virtudes de fe, esperanza y caridad.

El primer titular, citado en rigurosa exactitud, reza así: El Poder para la destrucción de la dignidad de la persona y de la democracia (El Mirón 14 de diciembre de 2024). Me parece una fiera perfecta, grande como un elefante y fiero como un león, Rey de la selva título perfecto como ejemplo de algo realmente poderoso para destruir la dignidad de las personas tratándolas como a cosas de otro Reino, como a cosas del Reino mineral o también del vegetal, o si me apuran como a seres del mundo animal, nunca como a personas integradas en una democracia, vamos, pertenecientes al reino de la democracia. Nos seduce especialmente este título fastuoso. Imagino al Rey del reino animal (a saber si tigre o león, a saber si leona o tigresa) luchando bárbaramente (bárbara o bárbaro, bárbara leona, tigre con corona por no decir coronado, bárbaro coronado, bárbara coronada, reina o rey). Imagino a La Metro anunciando en forma de tigre a La Metro. Ruge bárbara la leona. Ruge bárbaro el rey. Pero no sabemos si la tigresa ruge. La tigresa es bárbara, pero no sabemos si ruge o maúlla bárbaramente. Imaginamos a La Metro anunciando bárbara tigresa rugiendo como un rey, bárbara rey.

El segundo título reza otra oración igualmente citada de forma textual: Nuevo recurso y solicitud de pruebas e informes para el horno de magnesitas de Ólvega. (El Mirón 12 de diciembre de 2024). Nos parece también otra fiera salvaje y hermosísima, algo poderoso para evitar la destrucción de la dignidad de las personas a vivir sanas y saludables como pertenecientes al Reino de la democracia y por ende a otros reinos dignos y saludables en lugar de relegarlos al reino mineral de las magnesitas, al reino de los apetitos animales o de personas que se dicen integradas en el reino de la democracia sin serlo, animales concupiscentes y codiciosos que se quieren aprovechar del Reino, como la abuela de caperucita disfrazada de lobo….,

al revés

Vale, vale, como el cazador asesino de la madre de Bambi.

Bien dicho

Gracias, como el zorro con la llave del gallinero, como las tres madrastras brujas cenicientas, sin conocimiento alguno de las humildes bacterias anaerobias (como las de los géneros Porphyromonas, Clostridium y Prevotella, especialmente laboriosas, según la Wiki, pero cuidado con ellas) y encima a costa nuestra como si fuésemos flores del reino vegetal hermoseando su jardín. Para cualquier horno de magnesitas son excelentes sin embargo. Logran trasformar la caca de la vaca en biogás. Excuso decirles a ustedes la importancia de estas tres humildes bacterias, los tres tristes tigres de nuevo, para evitar que zorros y lobos concupiscentes y codiciosos se presentasen un buen día en nuestro jardín disfrazados de florecillas de San Francisco, como ramitos de novia casta, casta susana, susana Susanita, la de la cara bonita. Y un jamón, que te llamas Lucas y escondes bajo la saya un horno de magnesitas de segunda mano y unas cuantas macrogranjas sin pruebas y sin informes, dándotelas de Porphyromona sin serlo.

El tercer título dice, reza también esta oración aseverativa y documentada sin recurrir a otro reino diferente al reino de la razón, del logos, que lo del logos nos viene rondando en la cabeza y necesitamos volverlo a decir de la misma forma en que lo dijesen griegos y romanos: el tercer título dice Textualmente: ASDEN denuncia nuevos vertidos al cauce del río Val. (El Mirón 16 de diciembre de 2024). Estamos aquí, de nuevo, con nuestros tres tristes tigres, ya un poco cansados, la verdad, un poco cansados de tanto disfraz. Y tanto es así que (alguno de ellos, nunca los tres al tiempo, pero siempre que los miro), veo los colmillos afilados de alguno. Huelen sangre. Y tememos que, fieras como son, se alcen contra sus amos, contra nosotros, hartos ya de tanto disfraz y tanto carnaval y tanto decir las cosas en clave, que si el disfraz por un lado, que si el cuerpo por otro, que si el nombre y no más, que si Dios por un lado, que si el César por otro, que ya está bien y que ellos, de tristes tigres no tienen nada, que su casa no es la nuestra y que se van.

¿A dónde? ¿A dónde se irán? ¿A la selva?

Colorín Colorado. Este cuento se ha acabado. Se van fuera del cuento. Se acabó el Carnaval. Se acabaron los títulos, vámonos al río Val

¡No se te ocurra! Vete al Mirón

¿A cuál? Dame fechas, lo leo todos los días.

Lo leo todos los días, lo leo todos los días. ¡Pelota, mas que pelota! ¡Dirás que hojeas, pelota! ¡Hojear no es leer! ¡A ver si te enteras! ¡ASDEN denuncia cosas malolientes y blanquecinas vertidas nuevamente al cauce del río Val!

Y triste leo. Y triste me voy al Val. Y triste me vuelvo. Y triste le digo a mi amigo (tengo un amigo en ASDEN). El Val no es un río.

Ya lo sé, me dice mi amigo.

Pues no lo vuelvas a llamar río, triste le digo. Y en esto un hermosísimo tigre de Bengala seguido de otros dos se nos unen.

Fdo: Ángel Coronado