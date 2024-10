Sobre el Congreso Antropológico en El Burgo de Osma

Miércoles, 16 Octubre 2024 15:13

Javier Nicolás, doctor en Historia Contemporánea, defiende su trayectoria tras las criticas recibidas por el PSOE de El Burgo de Osma, al ser incluido como ponente en un Congreso Antropológico que se celebrará en la Villa Episcopal.

Acabo de leer el artículo aparecido en “El Mirón de Soria” sobre el Congreso de Antropología y Misterio que tendrá lugar el próximo mes de noviembre en el Burgo de Osma y en el cual yo presento una ponencia. Lo que más me sorprende es que, de paso, se aproveche para denostarme.

El PSOE se permite la licencia de afirmar que soy un elemento preocupante para la localidad.

Podríamos hacer una encuesta en el pueblo y a lo mejor soy más popular que ustedes. Además, miren ustedes, llevo 45 años investigando temas históricos, yendo a fuentes primigenias, me paso la vida en archivos, he publicado más de 20 libros de historia, más de 500 artículos y 300 conferencias en todo el mundo (desde el Instituto Cervantes de Nueva York hasta el Ateneo de Madrid), soy Doctor en Historia contemporánea. ¿Me pueden ustedes decir su currículo y su preparación historicista?

Cuando me tachan de negacionista del Holocausto, deberían definir a qué holocausto se refieren: ¿al de Armenia en 1915 por parte de los otomanos que casi llega a la extinción de este pueblo, con casi 3 millones de asesinados?; ¿al de su camarada Stalin en Ucrania en el llamado “Holomodor” en los años 30 que causó la muerte a cerca de 5/8 millones de personas?; al de la Vendée en Francia, donde los revolucionarios franceses exterminaron a casi toda la población de esa región?; ¿o al genocidio de Camboya, donde el camarada Pol Pot eliminó a casi 3 millones de habitantes?; ¿o al 30 por ciento de la población mundial que ejecutó Gengis Khan? Me gustaría que el PSOE presentara algún documento escrito en el que niegue yo algún holocausto.

Lo mejor del comunicado del PSOE es decir que "la inclusión de ponentes con este tipo de antecedentes ideológicos es inaceptable”.

La izquierda y el PSOE en particular, se ha arrogado siempre el tener la superioridad moral y ética.

Si se molestasen en repasar el historial de este partido desde 1931, la revolución de Asturias de 1934 y la guerra civil, verían el reguero de cadáveres y sangre a su paso. Y sus líderes ideológicos: Lenin, Trotski, Stalin, Mao, Pol Pot son para tener que avergonzarse. Y el PSOE sigue utilizando el pañuelo rojo, el puñito en alto y cantando la Internacional. Váyanse ustedes con todo esto a Hungría, Yugoslavia, Polonia, Rumanía, etc.. a todos los países subyugados por el socialismo soviético que tanto admiran ustedes… y verán el recibimiento que les hacen.

¿Y se atreven a hablar de mis antecedentes ideológicos? ¿Se han leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948?: Mírense los artículos 18 y 19 especialmente, sobre la Libertad de pensamiento, por favor. Porque ustedes son intolerantes, y el que no piensa como ustedes, pues enseguida se le etiqueta: negacionista, supremacista, fascista, conspiracionista. Poner etiquetas es de mediocres y lo único que denota es la falta de argumentos. ¡Dejen pensar a cualquiera lo que quiera, por favor!

Y, en cuanto a la pseudociencia, ¿saben lo que es? ¿Se han molestado en ver lo que se califica como tal? Pues miren ustedes, desde la radiestesia, la acupuntura, la Agricultura biodinámica, el Feng Shui, la Quiropráctica, la Grafología, la Hipnosis, la numerología… Todo lo que se aparte de lo “políticamente establecido” por la OMS, la UE o la industria farmacéutica, no es bueno.

Y en referencia a Cuarto Milenio, con 4 millones de espectadores, creo que no es criticable. Seguramente ustedes verán y se regocijarán con los zombies de Walking Dead, las fantasías de Stranger Thing, o Juego de Tronos. El programa de Iker Jiménez es un programa que puede o no gustar, pero que tiene una documentación y un estudio previo que ya le gustaría al PSOE en sus campañas electorales.

Y, por último, por favor, no critiquen algo que no ha sucedido aún. Entendería que criticasen el Congreso de Antropología una vez realizado, pero previamente, me parece una ofensa a la inteligencia. Cuando ustedes hagan algo en el Burgo -si alguna vez ganan las elecciones- ya veremos qué clase de actos organizan. Sólo el que hace es el criticado, el que no hace nada es el criticador. No falla.

Fdo: Javier Nicolás