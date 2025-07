Vergüenza mundial. España líder en corrupción y en ataque fulminante al Estado de Derecho

Sábado, 05 Julio 2025 08:20

Amalio de Marichalar expone en este artículo de opinión la situación de golpe a la Constitución, al estado de derecho y a la democracia en el que estamos y la falta de escrúpulos del presidente del Gobierno en la reunión de Naciones Unidas, como continuación a la de la OTAN, donde España ha sido el hazmerreír y desprecio del mundo ante la corrupción que nos señala la prensa mundial.

Vergüenza mundial. España líder en corrupción y en ataque fulminante al Estado de Derecho

Una cumbre de Naciones Unidas Unidas de financiación al desarrollo en Sevilla fracasada tras la cumbre de la OTAN la semana anterior donde el presidente del Gobierno cavó su tumba internacional. Era muy lógico que esta semana en Sevilla el fracaso fuera total.

Lo primero que un mandatario internacional que se precie ha de hacer es lo obvio, ser suficientemente serio y creíble. Ser una persona honesta, limpia y ejemplar. Después, lo demás viene por añadidura. El presidente de Gobierno de España no cumple ninguna condición minima. La prensa europea y occidental de ayer mismo le señalaba como el líder de la corrupcion y líder de quien desmantela el estado de derecho y la democracia. ¡Ahí es nada! ¿Como se puede convocar así una conferencia mundial ?

Sevilla, donde además esta pasando la semana sin poder salir a la calle, por el rechazo de todos, es hoy su refugio para una vez más no dar explicación alguna a su corrupción absoluta y a su decisión de haber dado ya un golpe de estado pleno en España , al haber declarado, a través de su mandatado Pumpido, constitucional la amnistía que jamás lo será, pues como dice la Comisión Europea es la autoamnistia a la carta de unos golpistas sabedores de que sus siete votos son imprescindibles para ello y en unidad de acto permitir corruptamente ser presidente del Gobierno a un promotor, impostor y cómplice de esa operación. ¿Cómo se puede presidir así una Cumbre mundial de Naciones Unidas?

> Por cierto, hay muchísimo que hablar de la cimbre de recaudación de fondos de Naciones Unidas y de los objetivos de desarrollo sostenible. Pidiendo perdón de antemano me permito hablar con ganada y cierta autoridad, desde hace más de 30 años desde Río 92, por conocer muy a fondo la perversión en la que se está convirtiendo todo ello amparada en un discurso que muchos ayudamos a construir tras la caída del muro, y por tanto del comunismo, pero presididos por valores y principios que hoy han desaparecido al dictado del neocomunismo. Muchísimo cuidado con ello y el enorme engaño al que se pueden ver sometidos instituciones y personas aún con la mejor intención.

> Pero volviendo a lo que nos ocupa, ha sido también curioso que la cumbre de NU de Sevilla haya servido para la reaparición de la mujer imputada del presidente del Gobierno, aunque nada es casual, ya que los hilos que se están descubriendo ligados a organizaciones internacionales son evidentes y parecería que se quiere adornar la mujer del presidente del Gobierno ahora de una suerte de “ perdón “ institucional mundial. Es inaudito que quien preside la corrupcion más lacerante y preside el ataque más despiadado a la judicatura, a la Constitución y al Estado de Derecho, en modo Golpe de Estado, se pasee por la conferencia de NU en Sevilla, junto a su mujer, como si nada, y quiera hacer ver al mundo que no pasa nada con él como máximo responsable de una corrupción que jamas existió antes y de paso exonerar también a su mujer de la propia, en pleno señalamiento vergonzoso de la prensa mundial y en pleno señalamiento también mundial al presidente del Gobierno como líder de la destrucción de la democracia en España.

¿Ha explicado el presidente del Gobierno al Secretario General de Naciones Unidas Sr. Guterres, que está trabajando para destruir la independencia judicial en España y lograr con ello secuestrar al poder Judicial para poder encapsular las gravísimas acusaciones de corrupción y librarse de lo mucho más que está por venir?. ¿Cabe preguntarse el porqué de la manifestación del poder judicial, el pasado sábado, para defender su independencia y la huelga añadida el 1, 2 y 3 de este mes, pues de lo contrario se acaba el Estado de Derecho y la democracia?

> ¿Ha explicado el presidente del Gobierno al Secretario General de Naciones Unidas Sr Guterres que el pasado 26 de Junio dio orden a su subordinado el presidente del Tribunal Constitucional que sentenciara que una ley inconstitucional de amnistía es constitucional a sabiendas de que todo el mundo jurídico la declara inconstitucional y también los recientísimos informes de la Comisión Europea señalando que es una autoamnistia de los golpistas y en unidad de acto le compensan corruptamente con la presidencia del Gobierno, junto a la declaración del Parlamento Europeo en el plenario señalando el ataque del Gobierno al Estadio de Derecho y a la separación de poderes ?. ¿Le ha explicado que ello supone un marco de impunidad para hacer estallar definitivamente la Constitución y el Estado de Derecho, en modo golpe de Estado?

> ¿Ha explicado el presidente del Gobierno al Secretario General de Naciones Unidas Sr. Guterres que a día de hoy y tras 337 días aún no ha reconocido al presidente González Urrutia ni el éxito aplastante de la heroica oposición venezolana junto a la heroica Maria Corina Machado, y sin embargo es cómplice junto a su amigo Zapatero de avalar a un criminal usurpador cuando el parlamento español y europeo y los países libres reconocen al presidente González Urrutia quedando el como el unico que no lo hace?

> ¿Ha explicado al Sr Guterres que el segundo del partido que ha ingresado en la cárcel por organización criminal, hace pocas horas, es la misma persona que ha pactado con filoterroristas y golpistas para que el presidente del Gobierno pueda serlo y que ahora parece que no le conoce y es un apestado? ¿Le ha explicado que estamos a diario en la prensa mundial denunciando al presidente del Gobierno, pero desgraciadamente es a España por ser su presidente de gobierno el mayor jefe de la corrupcion, y el mayor jefe destructor de la democracia europea y como le señala The Times es Don Teflon, es decir el jefe de la mafia? ¿ Puede con estas credenciales organizar en Sevilla una cumbre de NU para el desarrollo quien no conoce la minima ética y es el jefe de lo más abyecto de la sociedad? ¿Quien a diario traiciona a España o desprestigia con su ejemplo nuestra nación como ocurrió en la cumbre de la OTAN la semana pasada o esta en la de Naciones Unidas?

Hemos pedido, en nombre de 30 asociaciones de la sociedad civil, a la presidenta von der Leyen, dado que ha exigido públicamente al primer ministro húngaro, en sede institucional europea, no sancionar ni prohibir la fiesta lgtbi el pasado fin de semana, en Hungría, que por razón aún más importante y poderosa salga en esta semana públicamente a denunciar al presidente del Gobierno por ataque frontal al estado de derecho y a la Constitución, aprobando una inconstitucional ley de amnistía y promoviendo la ley Begoña- Bolaños de secuestro de la independencia judicial y con ello fulminar el estado de derecho en modo golpe de Estado en Europa. Que también le exija dimitir y convocar elecciones libres y seguras y que convendrá con nosotros, con toda seguridad, la Sra. von der Leyen, que ello es esencial- exigir todo lo anterior - ya que sin estado de derecho, es imposible hacer cualquier manifestación, de cualquier colectivo, en libre ejercicio de sus derechos.

La presidenta von der Leyen ha de salir, por tanto, de forma obligada en las próximas horas a denunciar con total contundencia al presidente del Gobierno y su ataque absoluto a la democracia en Europa, y también deben hacerlo las demás instituciones europeas. Pedimos por último a los partidos que respetan la Constitución y la ley que pidan y exijan lo mismo a las instituciones europeas, para que comparezcan públicamente de inmediato y se reúnan también con ellas, para que lo veamos todos los españoles, sin dejar pasar una semana, - es absolutamente obligatorio hacerlo - para denunciar este golpe al Estado en España y en Europa y salvar así nuestra democracia, y por tanto la democracia de Europa. No puede percibirse una parálisis, o tácticas imposibles de entender, o hipotecas inadmisibles, o una no aplicación de cualquier medida - y esta es de la más pura lógica y trascendencia poder aplicar ya - ,por extraordinaria que parezca,- cualquier medida ha de aplicarse, repito, inmediatamente -, y se debe exigir por tanto ayuda extraordinaria, plena y comprometida a Europa, pues es trascendental, ante una situación extraordinaria y gravísima, y en ataque pleno al Estado de Derecho, en modo golpe de Estado

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda