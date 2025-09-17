Queja por mal funcionamiento de VTC a Calatayud

Miércoles, 17 Septiembre 2025 17:00

Miguel del Rincón se queja en esta carta al director del mal funcionamiento del enlace VTC a Calatayud, para coger el Tren de Alta Velocidad. Cuenta su experiencia. Ya ha comunicado la queja a la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Queja por mal funcionamiento de VTC a Calatayud

Mi gran sorpresa es que a los señores políticos se les llenó la boca con un enlace VTC a Calatayud, algo inútil e inservible para la mayoría de sorianos: hay que estar empadronados, con el DNI sería suficiente, no estoy en Soria.

Sólo sirve para ciertas ciudades: Madrid, Zaragoza, Huesca y poco más.

Ayer intentando sacar unos billetes a Sevilla, no me salía nada en la página web, he ido hoy a la estación de Renfe de Soria y cuál ha sido mi sorpresa : para ese viaje no puedes utilizar el VTC, para Gerona tampoco.

Si te encaja el horario con el VTC no se puede utilizar, aunque tengas billete no hay VTC para ti.

Absurdo, yo paso por Madrid o Zaragoza, pero no.

El VTC vacío en el 90 por ciento de los viajes; y tú cómo soriano de a pie vas a Calatayud como puedas, en taxi, coche particular de amigos o conocidos, págalo como sea o apáñate como puedas y el VTC vacío.

El otro día fui detrás de él en el camino de Calatayud, unos 20 kilómetros, para llevar a unos amigos que iban a Córdoba (así contaminamos menos, ja, ja, un vehículo vacío y yo contaminando y poniendo mi vehículo de Soria - Calatayud- Soria).

Le ruego lo ponga en conocimiento de los ministerios correspondientes y autoridades competentes, Renfe a ver si son capaces de solucionar este absurdo, que creo que sí.

Es muy fácil quitar limitaciones y usar ese VTC de forma racional.

En espera de soluciones y respuestas prontas y claras reciba un cordial saludo.

Fdo: Miguel del Rincón Jiménez



