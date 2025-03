La inmoralidad no puede presidir un Gobierno

Sábado, 08 Marzo 2025 08:37

Amalio de Marichalar destaca en este artículo de opinión los que califica como gravísimos hechos de esta semana y la anterior como la condonación de la deuda a Cataluña que estafa a todos los españoles y la cesión de inmigración y fronteras que es una traición a la Constitución y a España para definitivamente destruir la unidad de la nación.

Condonar 17.000 millones a Cataluña, cuando solo cambia de manos la deuda para que la asuman todos los españoles, ceder esta semana las fronteras y la inmigración y crear miles de Mossos más, por supuesto exigiendo que no se admite inmigrantes que no hablen catalán, para contentar a ERC y Junts.

Todo un pacto y una acción inconstitucional de fondo y de forma y poniendo en jaque mate la seguridad de España y por supuesto nuestra continuidad como nación. Evidentemente, para lograr esto se ha tenido que negociar con intermediario internacional entre el partido socialista y el partido xenófobo derechista Junts, cuyo jefe esta perseguido por la justicia y reside en su estatus de huido de la justicia en Bélgica .

Esta nueva traición acumula una montaña de hechos jamás imaginados en una democracia europea y acumula la aplicación de una hoja de ruta de golpe de estado, al principio muy sofisticado, pero hoy ya muy burdo y a la vista del más pintado.

Al igual que los indultos, la supresión de la sedición y rebaja de la malversación, la amnistía, la condonación de la deuda, la cesión de los impuestos a Cataluña, esta nueva traición y ataque directo a la Constitución cediendo inmigración y fronteras, era algo por supuesto inconstitucional y que no cabía de ninguna manera en palabras del ministro del interior, la ministra portavoz y el propio presidente del Gobierno, en nuestra Constitución y nuestro ordenamiento. Ahí están las imágenes públicas que lo avalan, con las declaraciones de todos ellos. Al igual que que con la amnistía… todo esto es hoy inconstitucional y horas después previo pacto con golpistas si es constitucional … ¡magia golpista!

Todo esto hasta el miércoles, ya que el jueves se suma a esta fiesta de la traición y del ataque directo a la Constitución el Gobierno Vasco, al firmar ayer mismo el ministro Ángel Victor Torres - señalado por presunta corrupción según todas las informaciones - y la consejera de Gobernanza , el traspaso de las competencias sobre permisos de trabajo y meteorología.

Precedido todo ello, tras cesiones anteriores en puertos y aeropuertos, por las declaraciones del Gobierno Vasco hace cuarenta y ocho horas diciendo que “ por supuesto quiere también las competencias de inmigración y control de fronteras que el Estado acuerde ceder a Cataluña en el marco de las negociaciones entre PSOE y Junts” insistiendo la consejera portavoz que “desde Euskadi se siguen con mucho interés estas negociaciones y se tendrán muy en cuenta”.

Pues bien, llegados a este punto donde un presidente de Gobierno llama xenofobos al comienzo de su andadura a los partidos extrema derecha supremacistas nazi-nacionalsocialistas- y extrema izquierda supremacistasxenofobocomunistas y que traería para juzgar a los prófugos de la justicia golpistas; para después hacer todo lo contrario y solo ser presidente del gobierno por voluntad propia gracias a la compra corrupta de votos a todos ellos, e incluidos los nacionalsocialistas de derecha y extremistas izquierdofiloterroristas del país vasco, así como a los neocomunistas…. y con todo ello , repito , poder ser presidente, entonces, es que o estamos todos locos o aquí falla algo absolutamente trascendental.

A saber:

Dada la esquizofrénica maldad de fondo y de forma; dado un comportamiento incalificable que nada tiene que ver con posiciones ideológicas -el mismo presidente del Gobierno llama a esta locura que disuelve su propio partido “gobierno progresista “… y nada más “ regresista” … - ; dado que su unico objetivo es construir muros y si es necesario saltarse el parlamento- dicho todo por boca suya - ; dado que su objetivo es engañar a los suyos y mentirles para aferrarse al poder comprando medios, empresas y voluntades, por supuesto con dinero de todos los españoles, descalificando abyectamente a todos los demás llamándoles fascistas; dado que ataca inmisericorde, inhumana y cruelmente a las víctimas del terrorismo; dado que ataca criminal, prevaricadora, lacerante y abyectamente a los jueces y a la independencia judicial, el y su gobierno; dado que no conoce la mínima vergüenza; dado que actúa a diario en total voluntad de contravenir la Constitución y la ley; dado que lo que era inconstitucional, después pacta ignominias y entonces ya dice que si son constitucionales, para después añadir que no solo es constitucional sino que es bueno para todos; dado que su única voluntad es aliarse y promover a diario todo tipo de acciones pequeñas y grandes plenamente lesivas con el interés general, el bien común y la unidad de nuestra nacion y todo junto con los enemigos se España; dado que su propósito y acción es dividir y enfrentar a los españoles; dado que su palabra es yerma; dado que la corrupción diaria que ampara y persigue al presidente del Gobierno es irrespirable y tiene la indecencia de no dar explicacion alguna; y dado que la más absoluta falta de ética y de cualquier escrúpulo es su método para construir todo sobre la inmoralidad como principio de todo lo existente… Dado todo lo anterior, los españoles de a pie de todos los pensamientos le reprobamos para siempre, le condenamos la ciudadanía de todas las ideas por alta traición y por ser ejemplo de la mayor indecencia imaginable, y además, por ser y actuar así con todos los españoles, sean sus votantes o no.

En este contexto, es de todo punto imposible que continúe un minuto más y por supuesto, es un peligro inimaginable que pueda intervenir en este turbulento momento internacional, pues no ofrece credibilidad alguna, es más, su reputación es ya deleznable a nivel internacional. Su inmoralidad impide que pueda ser mínimamente respetado .

Una persona inmoral jamás puede ocupar un cargo público. Es de muy sencillo sentido común, y muy fácil de entender.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda