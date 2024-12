La cuña soriana

Martes, 10 Diciembre 2024 07:11

Mario González incide en este artículo de opinión en la carrera iniciada por el PSOE para elegir a su futuro secretario general en Castilla y León, donde el alcalde de Soria apunta como posible sucesor, respaldado por Ferraz y Pedro Sánchez.

Al hilo de las reflexiones de Fernando García Aparicio (‘Nuestro alcalde candidato y las tapadas’, EMS 06.12.24) señalar, antes de nada, que siempre se ha dicho que no hay peor cuña que la de la misma madera. Todo viene porque Tudanca se ha convertido en una espinita molesta para Sánchez al juntarse con esos dos clavos que responden por Page y Lambán. A Page le guardan las urnas y solo habla, y Lambán tiene cáncer. Una vez amortizado Lobato, en Madrid, a Sánchez solo le queda eliminar a Tudanca para recuperar el control total del partido y poder continuar con el ‘se vale todo’ con los partidos tribales que apuntalan su poder, aunque sean muy de derechas.

La elección de Carlos Martínez como cuña soriana contra Tudanca resulta lógica. Casi nadie suma a un escasísimo bagaje personal, la reiterada equivocación a la hora de apoyar al futuro secretario general. Siempre apostó al caballo perdedor y eso le dejó quemado en Ferraz. Sin embargo, depende al 100% del partido. Ese es su valor político: el del sicario que no tiene otra salida que tirar para adelante con lo que le digan. Ninguno de los dos, ni Sánchez ni Martínez, tienen ganas de más experimentos. Esa es la garantía que se intercambian recíprocamente. Además, el hecho de que haya conseguido cargarse la ciudad de Soria, es un aval ante los socios tribales. Y es que, no todos los días se tiene la oportunidad de colocar a un inútil al frente de la competencia.

Carlos Martínez lleva haciendo la pelota en Ferraz varios años. Por eso se trasladó, entre otras cosas, a Madrid. Ahora, siguiendo órdenes de la superioridad, le da el beso de Judas a Tudanca del que dice que “hay que respetar su figura y su gestión" para, a renglón seguido, pedir una nueva ejecutiva en el PSOECYL para hacer las cosas de otra manera. Mientras tanto, se deja querer diciendo cosas tan insoportables como que no tiene "ninguna aspiración personal", empero que “el trabajo y la ubicación que el futuro nos depare será fruto de ese acuerdo, de ese consenso y de esa búsqueda de un proyecto común y al final será lo que tenga que ser". Claro que sí. Lo que diga Ferraz. Aspira a ser investido directamente por el Puto Amo. ¡Viva la democracia de la PPSOE!

La cosa se mueve. De eso no hay duda. Lo confirma la dimisión “por motivos personales” de María Madurga. Deja su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Soria, tras año y medio en el PP. Lo suficiente para asegurar que “la iniciativa privada nada tiene que ver con lo que yo he visto aquí”, certificando que Martínez ha convertido el Ayuntamiento de Soria en su cortijo particular (USO dixit). Por eso, la caja de San Andrés -de nosécuantos meses- ha desaparecido. ¡Cómo no le va a gustar a Sánchez este tío! Veremos lo que ocurre al final. De entrada, aunque está loco por la música del PSOECYL asegura, para rabiar al PP, que no dejará el PSOESO.

Los ciudadanos debiéramos tener alguna forma para remover a los políticos que no cumplen sus promesas o cuya gestión resulta contraria al interés general. Lamentablemente, no la tenemos. Lo que tenemos es Soria partida en dos. ¡Esta es la democracia y el estado de derecho de la PPSOE! No podemos porque ni los votas ni te representan. Votas al partido y representan al partido. Por eso, el partido sí puede removerlos empleando como cuña, si fuere necesario, a otros ‘compañeros’. Nada nuevo. Digan lo que digan, la próxima estación es Tudanca a pesar de haber cosechado el mejor resultado para el PSOECYL de los últimos 25 años. No lo quieren porque, sencillamente, no aplaude las nefastas políticas de Sánchez. En cambio, Martínez ya tiene puestas las rodilleras de colores.

Hay muchos tapados, pero no será fácil librarnos de Carlos Martínez. Sabe perfectamente que su currículum cabe en un post-it y que, así, es peligroso abandonar la orilla. Y sabe, también, que de su cortijo comen muchos amiguetes a los que, con su marcha, dejaría colgados de la brocha. No le perdonarían sus pérdidas. A la ciudadanía le da un poco igual. Y es que con la inclinación del PP a ratificar las políticas del PSOE -¡es la PPSOE, amiguitos!- es probable que, después de Martínez, continúe el torrente de impuestos, obras, embudos, atascos y despilfarro que han hecho de Soria un lugar caro y complicado, al que nadie quiere venir. Se nos vienen una especie de rebajas cutres donde, a pesar de ser todo muy barato, lo que te ofrecen ni te sienta bien, ni lo necesitas, ni seguramente tengas donde meterlo. En cualquier caso, no creo que con el papamóvil llegue muy lejos. Supongo que el PP le estará ya esperando con el video y las fotos a las puertas de la JCYL.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados