Escrito de Inteligencia Artificial y el Cerro de los Moros

Viernes, 16 Enero 2026 08:42

El jurista Saturio Hernández realiza un repaso histórico, en este artículo de opinión, sobre la ocupación humana en el Cerro de los Moros. Para ello, ha recurrido a la inteligencia artificial. E incide en su negativa oara que el Ayuntamiento de Soria deniegue construir viviendas o pagar un solo euro por sus terrenos.

Sucede en la actualidad que, en seguida, se puede articular un artículo, un comentario o similar utilizando los diversos conceptos, (si los hay o hubiera), de inteligencia artificial, y con ella se puede hablar desde el Cerro de los Moros, hasta edificación en altura, en utilización de venta on line para todo o cualquier producto, servicio o elemento, o para hablar de solidaridad social, empobrecimiento de las personas y no ayuda y tantos y tantos extremos que no se puede hacer más que poner ejemplos.

Es por ello, que puede ser llamativo, y de interés incuestionable, separar en esta breve Tribuna un comentario sobre el Cerro de los Moros elaborado por inteligencia artificial y otro, claro desde la misma o similar perspectiva, realizado y elaborado por quien suscribe y siempre con la comparación o equiparación relativizada.

Así:

1.- Texto derivado de Inteligencia Artificial.

A.- Historia, patrimonio y arquitectura de un enclave soriano

Introducción

El Cerro de los (M)Oros (así sale en el texto “Cerro de los Oros”) es uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de Soria, ubicado en la comunidad autónoma de Castilla y León. Este paraje destaca por su riqueza histórica, arqueológica y paisajística, siendo objeto de estudios y visitas tanto de expertos como de aficionados a la historia y la naturaleza.

Ubicación y características geográficas

El Cerro de los (M)Oros se sitúa en las proximidades de la ciudad de Soria, en una zona de relieve suave pero dominante sobre el entorno. Su altitud y posición estratégica han hecho de este cerro un punto de referencia para distintas civilizaciones que han habitado la región a lo largo de los siglos.

Historia y Patrimonio

La historia del Cerro de los Oros está ligada a la presencia de asentamientos humanos desde la antigüedad. Se han encontrado vestigios arqueológicos que sugieren la existencia de poblados celtíberos y romanos, lo que confirma la importancia del cerro como lugar de vigilancia y refugio.

Durante la Edad Media, el cerro mantuvo su relevancia estratégica, siendo testigo de diferentes episodios de la Reconquista y de la consolidación de la ciudad de Soria como núcleo urbano.

Edificación y arquitectura

En cuanto a la edificación en el Cerro de los Oros, destacan restos de construcciones defensivas y habitacionales. Los vestigios arqueológicos incluyen muros de piedra, cimentaciones y algunos elementos arquitectónicos que permiten imaginar cómo eran las estructuras levantadas por las distintas culturas que lo ocuparon.

La arquitectura popular de la zona se caracteriza por el uso de materiales autóctonos, como la piedra caliza y la madera, adaptándose tanto a las condiciones climáticas como al relieve del cerro. En la actualidad, algunos de estos restos han sido integrados en rutas turísticas y proyectos de conservación del patrimonio.

Legado y actualidad

El Cerro de los (M)Oros sigue siendo un referente para la historia y la cultura soriana. Las iniciativas de protección y puesta en valor han permitido que el cerro conserve su encanto y atractivo, convirtiéndose en un destino para caminantes, investigadores y amantes de la naturaleza.

Además, la investigación arqueológica continúa aportando nuevos datos sobre la vida y las costumbres de los antiguos habitantes de la zona, enriqueciendo el conocimiento sobre el pasado de Soria.

Conclusión

El Cerro de los (M)Oros es mucho más que un simple accidente geográfico; es un testigo silencioso de la evolución histórica, arquitectónica y cultural de Soria. Su edificación y los restos conservados constituyen un patrimonio invaluable que merece ser conocido y protegido por las generaciones presentes y futuras.

2.- Texto derivado de la elaboración humana.

El Cerro de los Moros es un enclave de suelo rústico con una definición urbanística, aprobada de inicio por el Ayuntamiento de Soria, y que lleva casi 20 años en la duda de si alguien lo edifica o no, pero en la mayoría del terreno parece de una sociedad anónima, o de varias, y que han tramitado una modificación por interés particular, con casi todos los trámites realizados, parece ser, pero no explicados o cotejados.

Se dice que falta la evaluación ambiental, algo que, si realmente falta, o a misma no es efectiva por transcurso del plazo, determina-determinaría la inefectividad del expediente en su integridad.

La aprobación inicial ha sido objeto de publicidad, y han existido alegaciones numerosas, las cuales no han sido resueltas en forma expresa y concreta, una a una, y notificadas una a una, (Ley 39/15 y legislación urbanística de la Autonomía).

No se ha resuelto nada sobre las alegaciones, y eso tiene que resolverse y de modo expreso por el Ayuntamiento, por Pleno, y no hay alternativa y no hay otra vía.

Pero dicho eso, con la norma en concreto, el Ayuntamiento ha mantenido por su inacción la vida del expediente, no haciendo nada, ni siquiera aprobar la caducidad del expediente y no existe plazo para ello y que si se llegara a adoptar, lo dudo, tendría que ser notificado y abrir la vía del recurso, pero el acuerdo sería efectivo, ejecutivo salvo que lo suspendiera un Tribunal.

Es por ello, aun siendo el Cerro un lugar por su propia naturaleza protegido, si se continuara el procedimiento y se llegara a concretar el hecho de la edificación, (cumplidos todos los trámites, aprobación definitiva de la modificación, aprobación del plan parcial, proyecto de compensación y de urbanización, ejecución de la urbanización, (imposible por sus costes y la inexistencia de titular -propietario o no- que se gaste el dinero), presentación de los proyectos de ejecución de la edificación, plazo de ejecución de los edificios, licencias de primera ocupación), se conculca y se hace líquido y gaseoso el hecho de la protección que el lugar merece y tiene normativa que lo ampare.

Es por eso que siendo el Cerro de los (M)Oros mucho más que un simple accidente geográfico; es un testigo silencioso de la evolución histórica, arquitectónica y cultural de Soria. Su edificación y los restos conservados constituyen un patrimonio invaluable que merece ser conocido y protegido por las generaciones presentes y futuras.

Esto de la Inteligencia artificial, (I A), sirve o puede servir para todo. Inclusive para hacer artículos o Tribunas pretendidamente filosóficos, o de admoniciones insulsas que, y habría de ver en que extensión, se pueden incluir en textos de búsqueda por Inteligencia Artificial, aunque no se dice nada para extender una aurea de bonhomía inexistente y falsa de manera consciente y voluntaria.

Y a pesar de la protección, ya veremos si se construye o no, pero se sigue con toda su efectividad ni un euro, ni un metro edificable, ni una permuta, pues los que tengan el suelo, sólo son titulares de un suelo de cinco euros si se expropiara. Y me parece excesivo el precio: y alguna jurisprudencia y expediente que apoya la afirmación.

Fdo.: Saturio Hermádez de Marco