Sábado, 17 Enero 2026 10:42

Amalio de Marichalar realiza en este artículo de opinión un largo viaje de los fundamentos del Estado de Derecho y la responsabilidad de España en ello, así como cita la trascendencia del Imperio de la Ley y del Rule of Law, que es lo mismo, con el ejemplo práctico del ataque a todo ello que supone la ley de amnistía, agradeciendo por último la gran obra del insigne jurista Javier Cremades, “Sobre el Imperio de la ley”, al que dedica este artículo.

En defensa a ultranza del Estado de Derecho

Es momento y hora de la defensa a ultranza del Estado de Derecho. Es momento de defender los valores supremos de la dignidad, de la libertad, de la verdad, de la justicia y de la democracia.

Tenemos en España precisamente una obligación añadida por nuestro bagaje y legado histórico que no tiene parangón.

Somos herederos de Roma y Grecia y en ellos se labran las bases conceptuales y filosóficas del derecho - como no atestiguar después la ingente obra de San Agustín sobre el derecho Natural y la legitimidad de las leyes, el bien común … posteriormente Santo Tomás de Aquino, la Escuela de Salamanca, las bases de los derechos humanos…- que llegan a España, y es Numancia quien aporta el valor supremo de la libertad, el honor, la dignidad , el sacrificio, la independencia y la paz. Roma recoge de Numancia el concepto de libertad de un pueblo no romano y que con el tiempo los conquistados reciben el status de ciudadanos del Imperio Romano en igualdad con los vencedores.

Numantinos y Romanos, sin saberlo, estaban comenzando a formar la Europa de hoy, la unión del derecho y la libertad, la Europa de los ciudadanos… el antiguo “Cives Romanus sum” se va transformando en soy ciudadano europeo… En este antecedente sensacional llama a la puerta el crisol único y trascendental del cristianismo cuyos veintiún siglos de existencia han construido y vertebrado nuestra nación y desde aquí descubierto y circundado el nuevo y antiguo mundo desembarcando en los fundamentos esenciales de los derechos humanos, con las leyes de Burgos, a los que antes me refería y de la propia democracia, en la que sin duda, alguna otra nación europea ha contribuido también, pero nunca con la potencia, desprendimiento y perseverancia de España, para desembocar finalmente, entre todos, en nuestra Civilización Cristiana y Occidental.

>> Es de tal responsabilidad nuestra participación y liderazgo durante casi cuatro siglos en la historia moderna del mundo, tan enraizada en la antigua, que como eslabón imperturbable y férreo hemos de perseverar en lo mejor que hemos sabido construir para la humanidad y con el deber de transmitirlo incolume a las siguientes generaciones con la permanente luz que enciende nuestra libertad y la dignidad de la persona, como base fundamental de nuestro caminar y que nadie nunca , jamás, ha sabido superar.

Son tiempos muy recios y como afirmaba San Ignacio, en tiempo de tempestad y tribulación, no hacer mudanza ….

Sin embargo, como decía en líneas anteriores, y precisamente por ello, jamás podemos flaquear en la defensa de nuestros valores imperecederos, al contrario, aplicarlos y protegerlos a ultranza, pues son base esencial de un seguro transitar y avanzar de la sociedad en su conjunto .

Ante los ataques viscerales y furibundos al Estado de Derecho, a las libertades y a la democracia , más imperio de la ley, más independencia judicial, más separación de poderes y más auténtica democracia.

Como hemos de alimentarnos sanamente para la lucha y resistencia diaria con verdaderas dosis de medicinas salvificas aquí expongo una verdaderamente importante con la que me acabo de hacer y que recomiendo como síntesis magistral de lo que es el Estado de Derecho y muy en concreto el Ensayo “Sobre el Imperio de la ley” del reputado y experto jurista Don Javier Cremades, al que quiero dedicar este artículo, y que sabiamente nos alumbra en los fundamentos irrenunciables de nuestra democracia y como mejor antídoto para quien no cree en ella .

Nos habla el autor de que el imperio de la ley es la única alternativa al imperio de la fuerza y solo bajo la ley puede vivirse en paz y libertad.

El totalitarismo es la fuerza contraria para terminar con la libertad.

El imperio de la ley o el Estado de derecho, que es lo mismo, ha de ser enseñado en la sociedad en bien de la dignidad de la persona y de lo contrario el Estado de derecho fracasará pues además de las jurídicas, las garantías han de ser políticas y sociales. En suma, un acierto absoluto.

Por cierto, en estos momentos tenemos una ley de amnistía, que supone una auto amnistía, contraria al Estado de derecho a cambio de 7 votos necesarios para la compra política corrupta de la presidencia del gobierno, como dice la Comisión Europea, sin responder, además , al interés general, y pendiente del fallo del TJUE.

Nada más actual, urgente y necesario para la protección del imperio de la ley, que es así mismo el Rule of law Europeo, y que asegura que el poder se ejerce bajo la ley, garantizando su supremacía, la separación de poderes y la protección de derechos fundamentales, conectando además con la ley natural que busca la justicia y el bien común.

Que importante esta gran obra “Sobre el Imperio de la ley”, y gracias profundas al autor, que ha de reafirmarnos con máxima firmeza en el valor trascendental del Imperio de la ley para la protección de toda la sociedad y en contra de la perversión y tiranía del poder, allá donde no respeta escrupulosamente los fundamentos del Estado de derecho, de la verdad, de la libertad y de la democracia.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda